Крымские татары подали в суд на Кремль

Российский адвокат бывших политзаключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, заместителей главы Меджлиса крымских татар, подал иски к Кремлю с целью рассекречивания указов президента РФ Владимира Путина об их помиловании. Об этом юрист Николай Полозов сообщил у себя в Facebook.

"Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Чийгоза и Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", — пишет адвокат.

По словам Полозова, засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ.

Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяли в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го — день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией.

В мае 2016 года российские спецслужбы сфабриковали уголовное дело против Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, замглавы Меджлиса "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR".

11 сентября 2017 года Чийгозу дали 8 лет колонии строгого режима, а через две недели вынесли приговор Умерову: 2 года колонии.

25 октября оба были переданы Турции. Крымский журналист Антон Наумлюк заявил, что "президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы", а глава МИД Павел Климкин уточнил, что схему их освобождения оставят в секрете.