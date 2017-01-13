Кто претендует на должность главы Нацполиции (полный список)

13 января 2017, 17:11
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Национальная полиция Украины опубликовала список из 64 участников конкурса на должность главы Нацполиции

Кто претендует на должность главы Нацполиции (полный список) | Политика | Дело Увеличить картинку

Отбор претендентов проводится Консультативной конкурсной комиссией, создание которой не предусматривается законодательством, а является инициативой министра внутренних дел Украины, отмечают в пресс-службе МВД.

В состав комиссии входят независимые международные и национальные эксперты:

- Микаэл Люнгбю — юрист, независимый эксперт в области верховенства права, бывший эксперт датского Хельсинкского комитета по правам человека;

- Джон Монтанио — старший советник по правоохранительным вопросам Офиса Программы ICITAP в Украине;

- Джозеф Макаллистер — консультант программы помощи правительства Канады в подготовке кадров полиции (PTAP);

- Евгений Захаров — основатель Украинского Хельсинкского союза по правам человека;

- Роман Романов — директор программной инициативы "Права человека и правосудие" Международного Фонда "Возрождение";

- Виталий Портников — журналист и публицист.

Для министра внутренних дел решения комиссии при формировании предложения премьер-министру носят рекомендательный характер. Окончательное решение будет принимать Кабинет министров.

Как будет проходить конкурс

Процедура отбора будет состоять из следующих этапов:

1-й этап — изучение представленных претендентами документов на соответствие базовым требованиям конкурса.

2-й этап — претенденты, соответствующие базовым требованиям конкурса, проходят тестирование.

3-й этап — по результатам рассмотрения резюме, мотивационных писем и результатов тестирования комиссия путем голосования приглашает претендентов для собеседования.

4-й этап — проведение собеседований.

5-й этап — претенденты, успешно прошедшие предварительный этап, не позднее чем в трехдневный срок после объявления результатов 4 этапа должны предоставить полный пакет документов предусмотренный законом Украины о Национальной полиции.

Первый этап конкурса стартует 18 января.

По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов. В случае возникновения спорных вопросов она может предложить претендентам дополнительную проверку.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года.

ПОЛНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

ПІП

Вік

Юридична освіта

Юридичний стаж

Посада

1

Московченко Володимир Володимирович

1993

немає

немає

інспектор ПП (Одеса)

2

Локтіонов Ігор Анатолійович

1985

є

немає

не вказано

3

Клонцак Іван Ярославович

не вказано

є

є

пенсіонер

4

Казімов Рустам Баламірза-Огли

1963

є

є

пенсіонер

5

Бортун Микола Іванович

1963

є

є

доцент кафедри Національної академії прокуратури України

6

Твердоський Ммикола Дмитрович

1979

є

є

не вказано

7

Завгородній Денис Анатолійович

1979

здобуває

немає

дільничний (Дніпропетровська обл.)

8

Терещенко Анна Петрівна

не вказано

немає

немає

домогосподарка

9

Гоменюк Дмитро Степанович

1978

є

є

начальник відділу ДФС

10

Проценко Віктор Миколайович

1954

є

є

адвокат

11

Сторожук Сергій Миколайович

1980

є

є

адвокат

12

Мельник Микола Васильович

1981

є

немає

начальник управління ДПП

13

Шевчук Олексій Анатолійович

1985

є

є

адвокат

14

Головін Дмитро Валерійович

1975

є

є

начальник ГУНП в Одеській обл.

15

Костанчук Тарас Дмитрович

1964

є

є

СПД "юридичні послуги"

16

Гармаш В`ячеслав Петрович

1967

є

є

пенсіонер

17

Маленький Олександр Володимирович

1984

є

є

адвокат

18

Павленко Роман Григорович

1983

є

є

Заст. Директора КМДА, КП "Дарницьке лісопаркове господарство", адвокат

19

Крищенко Андрій Євгенович

1972

є

є

Заст. Голови НПУ — начальник ГУНП у м. Києві

20

Аброськін В`ячеслав Васильович

1973

є

є

начальник ГУНП в Донецькій обл.

21

Федоренко Олександр Миколайович

1965

є

є

пенсіонер

22

Лупейко Олександр Васильович

1959

є

є

пенсіонер

23

Макух Ростислав Григорович

1976

є

немає

директор ТОВ "Альянс сервіс Україна", директор та юристконсульт ТОВ "Фокс Дистриб`ютор"

24

Бондаренко Василь Іванович

1972

є

є

не вказано

25

Задніпряна Лілія Василівна

1979

є

є

старший оперуповноважений УКР ГУНП в Миколаївській обл.

26

Князєв Сергій Миколайович

1971

є

є

начальник Департаменту карного розшуку НПУ

27

Білик Володимир

1965

є

не вказано

28

Крутій Леонід Петрович

1974

є

є

Управління міжнародної співпраці

29

Троян Вадим Анатолійович

1979

є

є

перший заступник Голови НП — начальник кримінальної поліції

30

Капустян Олег Васильович

1971

є

є

не вказано

31

Печененко Вячеслав Петрович

1970

здобуває

немає

начальник ГУНП в Житомирській обл.

32

Чувпило Віктор Леонідович

не вказано

є

є

директор ПП "юридичний консалтинг Кондор"

33

Людкевич Станіслав

1980

є

є

ген директор "Інвестиційна група Інеко"

34

Усатенко В`ячеслав Юрійович

1977

є

є

заст. Голови адвокатського об`єднання "Усатенко і Усатенко"

35

Патраш Василь Радулович

1972

є

є

пенсіонер

36

Берладін Олександр Анатолійович

не вказано

є

є

Начальник договірного відділу — заступник начальника юридичної служби ТОВ "Промтоварний ринок"

37

Альохін Едуард Володимирович

1978

є

є

начальник ГУНП в Чернігівській області

38

Дяченко Олександр Васильович

1970

є

є

викладач правових дисциплін Коледжу "Класичного приватного університету" м. Запоріжжя

39

Михайлецький Орест Орестович

1975

є

є

заступник начальника управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України

40

Черкашин Олексій Петрович

1984

є

заступник голови Бородянської районної ради Київської області

41

Пілігрім Сергій Вікторович

1962

є

є

начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій обл

42

Дзісяка Олег Петрович

1972

є

є

Директор Департаменту державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

43

Козарь Вікторія Степанівна

не вказано

є

є

заст. нач. управління — нач. відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров"я особи слідчого управління ГУНП в Запорізькій області

44

Лопатин Вячеслав Павлович

1962

немає

немає

начальник виробництва ЧП "Рів`єра"

45

Вишневський Андрій Володимирович

1977

є

Директор "Координаційний центр з надання правової допомоги"

46

Кушнір Володимир Михайлович

1954

є

є

не вказано

47

Коваленко-Петрович Ольга В'ячеславівна

1970

є

є

не вказано

48

Бушуєв Костянтин Володимирович

1977

є

є

заступник Голови НПУ

49

Антоненко Леонід Васильович

1978

є

є

Депутат міської ради

50

Воронюк Наталія Петрівна

1982

є

є

Керівник Адвокатського бюро Наталії Воронюк

51

Гіренко Вадим Вʼячеславович

1977

є

є

Перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №6.

52

Какуліна Людмила Миколаївна

1959

є

є

Відділ проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, головний консультант

53

Чайка Вячеслав Юрійович

1961

є

є

не вказано

54

Власюк Владислав Вікторович

1989

є

є

адвокат

55

Виноградова — Мацнєва Єлена Володимирівна

1985

є

є

не вказано

56

Павленко Олександр Анатолійович

1973

є

є

не вказано

57

Герасименко Станіслав Станіславович

1962

є

є

не вказано

58

Токарь Сергій Євгенович

1960

є

є

адвокат

59

Рева Віктор Петрович

1960

є

є

головний спеціаліст Сетору запобігання та виявлення корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України

60

Літвінов Олексій Анатолійович

1986

є

є

начальник юридичного відділу РВ ФДМ України по м. Києву

61

Гузь Оксана Олегівна

1977

є

є

Старший партнер, Адвокатське об"єднання "ПРОВЕ"

62

Кравцов Іван Федорович

1970

є

є

не вказано

63

Присяжнюк Богдан

1981

є

є

голова юридичного департаменту, Фонд Айкон Прайвет Еквіті, Київ

64

Зайцев Володимир Миколайович

1979

є

є

старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області

Раздел: >
Теги: конкурс , украинская полиция , мвд , арсен аваков

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Кто претендует на должность главы Нацполиции (полный список) | Политика | Дело
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