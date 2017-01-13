Кто претендует на должность главы Нацполиции (полный список)

|
№
|
ПІП
|
Вік
|
Юридична освіта
|
Юридичний стаж
|
Посада
|
1
|
Московченко Володимир Володимирович
|
1993
|
немає
|
немає
|
інспектор ПП (Одеса)
|
2
|
Локтіонов Ігор Анатолійович
|
1985
|
є
|
немає
|
не вказано
|
3
|
Клонцак Іван Ярославович
|
не вказано
|
є
|
є
|
пенсіонер
|
4
|
Казімов Рустам Баламірза-Огли
|
1963
|
є
|
є
|
пенсіонер
|
5
|
Бортун Микола Іванович
|
1963
|
є
|
є
|
доцент кафедри Національної академії прокуратури України
|
6
|
Твердоський Ммикола Дмитрович
|
1979
|
є
|
є
|
не вказано
|
7
|
Завгородній Денис Анатолійович
|
1979
|
здобуває
|
немає
|
дільничний (Дніпропетровська обл.)
|
8
|
Терещенко Анна Петрівна
|
не вказано
|
немає
|
немає
|
домогосподарка
|
9
|
Гоменюк Дмитро Степанович
|
1978
|
є
|
є
|
начальник відділу ДФС
|
10
|
Проценко Віктор Миколайович
|
1954
|
є
|
є
|
адвокат
|
11
|
Сторожук Сергій Миколайович
|
1980
|
є
|
є
|
адвокат
|
12
|
Мельник Микола Васильович
|
1981
|
є
|
немає
|
начальник управління ДПП
|
13
|
Шевчук Олексій Анатолійович
|
1985
|
є
|
є
|
адвокат
|
14
|
Головін Дмитро Валерійович
|
1975
|
є
|
є
|
начальник ГУНП в Одеській обл.
|
15
|
Костанчук Тарас Дмитрович
|
1964
|
є
|
є
|
СПД "юридичні послуги"
|
16
|
Гармаш В`ячеслав Петрович
|
1967
|
є
|
є
|
пенсіонер
|
17
|
Маленький Олександр Володимирович
|
1984
|
є
|
є
|
адвокат
|
18
|
Павленко Роман Григорович
|
1983
|
є
|
є
|
Заст. Директора КМДА, КП "Дарницьке лісопаркове господарство", адвокат
|
19
|
Крищенко Андрій Євгенович
|
1972
|
є
|
є
|
Заст. Голови НПУ — начальник ГУНП у м. Києві
|
20
|
Аброськін В`ячеслав Васильович
|
1973
|
є
|
є
|
начальник ГУНП в Донецькій обл.
|
21
|
Федоренко Олександр Миколайович
|
1965
|
є
|
є
|
пенсіонер
|
22
|
Лупейко Олександр Васильович
|
1959
|
є
|
є
|
пенсіонер
|
23
|
Макух Ростислав Григорович
|
1976
|
є
|
немає
|
директор ТОВ "Альянс сервіс Україна", директор та юристконсульт ТОВ "Фокс Дистриб`ютор"
|
24
|
Бондаренко Василь Іванович
|
1972
|
є
|
є
|
не вказано
|
25
|
Задніпряна Лілія Василівна
|
1979
|
є
|
є
|
старший оперуповноважений УКР ГУНП в Миколаївській обл.
|
26
|
Князєв Сергій Миколайович
|
1971
|
є
|
є
|
начальник Департаменту карного розшуку НПУ
|
27
|
Білик Володимир
|
1965
|
є
|
|
не вказано
|
28
|
Крутій Леонід Петрович
|
1974
|
є
|
є
|
Управління міжнародної співпраці
|
29
|
Троян Вадим Анатолійович
|
1979
|
є
|
є
|
перший заступник Голови НП — начальник кримінальної поліції
|
30
|
Капустян Олег Васильович
|
1971
|
є
|
є
|
не вказано
|
31
|
Печененко Вячеслав Петрович
|
1970
|
здобуває
|
немає
|
начальник ГУНП в Житомирській обл.
|
32
|
Чувпило Віктор Леонідович
|
не вказано
|
є
|
є
|
директор ПП "юридичний консалтинг Кондор"
|
33
|
Людкевич Станіслав
|
1980
|
є
|
є
|
ген директор "Інвестиційна група Інеко"
|
34
|
Усатенко В`ячеслав Юрійович
|
1977
|
є
|
є
|
заст. Голови адвокатського об`єднання "Усатенко і Усатенко"
|
35
|
Патраш Василь Радулович
|
1972
|
є
|
є
|
пенсіонер
|
36
|
Берладін Олександр Анатолійович
|
не вказано
|
є
|
є
|
Начальник договірного відділу — заступник начальника юридичної служби ТОВ "Промтоварний ринок"
|
37
|
Альохін Едуард Володимирович
|
1978
|
є
|
є
|
начальник ГУНП в Чернігівській області
|
38
|
Дяченко Олександр Васильович
|
1970
|
є
|
є
|
викладач правових дисциплін Коледжу "Класичного приватного університету" м. Запоріжжя
|
39
|
Михайлецький Орест Орестович
|
1975
|
є
|
є
|
заступник начальника управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України
|
40
|
Черкашин Олексій Петрович
|
1984
|
є
|
|
заступник голови Бородянської районної ради Київської області
|
41
|
Пілігрім Сергій Вікторович
|
1962
|
є
|
є
|
начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій обл
|
42
|
Дзісяка Олег Петрович
|
1972
|
є
|
є
|
Директор Департаменту державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
|
43
|
Козарь Вікторія Степанівна
|
не вказано
|
є
|
є
|
заст. нач. управління — нач. відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров"я особи слідчого управління ГУНП в Запорізькій області
|
44
|
Лопатин Вячеслав Павлович
|
1962
|
немає
|
немає
|
начальник виробництва ЧП "Рів`єра"
|
45
|
Вишневський Андрій Володимирович
|
1977
|
є
|
|
Директор "Координаційний центр з надання правової допомоги"
|
46
|
Кушнір Володимир Михайлович
|
1954
|
є
|
є
|
не вказано
|
47
|
Коваленко-Петрович Ольга В'ячеславівна
|
1970
|
є
|
є
|
не вказано
|
48
|
Бушуєв Костянтин Володимирович
|
1977
|
є
|
є
|
заступник Голови НПУ
|
49
|
Антоненко Леонід Васильович
|
1978
|
є
|
є
|
Депутат міської ради
|
50
|
Воронюк Наталія Петрівна
|
1982
|
є
|
є
|
Керівник Адвокатського бюро Наталії Воронюк
|
51
|
Гіренко Вадим Вʼячеславович
|
1977
|
є
|
є
|
Перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №6.
|
52
|
Какуліна Людмила Миколаївна
|
1959
|
є
|
є
|
Відділ проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, головний консультант
|
53
|
Чайка Вячеслав Юрійович
|
1961
|
є
|
є
|
не вказано
|
54
|
Власюк Владислав Вікторович
|
1989
|
є
|
є
|
адвокат
|
55
|
Виноградова — Мацнєва Єлена Володимирівна
|
1985
|
є
|
є
|
не вказано
|
56
|
Павленко Олександр Анатолійович
|
1973
|
є
|
є
|
не вказано
|
57
|
Герасименко Станіслав Станіславович
|
1962
|
є
|
є
|
не вказано
|
58
|
Токарь Сергій Євгенович
|
1960
|
є
|
є
|
адвокат
|
59
|
Рева Віктор Петрович
|
1960
|
є
|
є
|
головний спеціаліст Сетору запобігання та виявлення корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України
|
60
|
Літвінов Олексій Анатолійович
|
1986
|
є
|
є
|
начальник юридичного відділу РВ ФДМ України по м. Києву
|
61
|
Гузь Оксана Олегівна
|
1977
|
є
|
є
|
Старший партнер, Адвокатське об"єднання "ПРОВЕ"
|
62
|
Кравцов Іван Федорович
|
1970
|
є
|
є
|
не вказано
|
63
|
Присяжнюк Богдан
|
1981
|
є
|
є
|
голова юридичного департаменту, Фонд Айкон Прайвет Еквіті, Київ
|
64
|
Зайцев Володимир Миколайович
|
1979
|
є
|
є
|
старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області