Кто проходит конкурс в НАБУ (инфографика)

01 мая 2017, 12:42
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Конкурс в НАБУ в среднем составил 40 человек на место: из 20,5 тыс. претендентов сотрудниками бюро стали 560 человек

Увеличить картинку Фото: пресс-служба НАБУ

В течение двух лет с начала работы НАБУ произошло 465 конкурсных отборов, участие в которых приняли более 20,5 тыс. претендентов. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.

Все назначения на должности в НАБУ, кроме заместителей директора, происходят на конкурсной основе.

По результатам конкурсов сотрудниками НАБУ стали 560 человек. 38 из них имеют ученые звания: 27 кандидатов юридических наук, 6 — экономических, 2 — технических, по одному — политических, медицинских наук и наук по физическому воспитанию и спорту. 63 работника Бюро являются участникам боевых действий. Самому молодому работнику 23 года, самому старшему — 62.

Ключевой в НАБУ является должность детектива, которая совмещает функции оперативного работника и следователя. На сегодня в подразделениях Бюро работают 158 детективов (год назад сообщалось о 181 детективе), хотя в штате предусмотрено 255 должностей.

Среди детективов — 14 женщин, 27 детективов НАБУ ранее не работали в правоохранительных органах или на государственной службе.

Ну а наблюдает за работой НАБУ Совет общественного контроля, 15 членов которого ежегодно избираются путем интернет-голосования.

Как сообщалось, 16 апреля 2017 Национальное антикоррупционное бюро отметило свою вторую годовщину. Два года назад, а именно 16 апреля 2015, Президент Украины подписал два Указа — об образовании Национального антикоррупционного бюро и о назначении Артема Сытника его директором.

По материалам: "Дело"
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Теги: набу , антикоррупционное бюро

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