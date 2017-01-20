Кубив рассказал, как выросла зарплата украинцев в 2016 году

За 11 месяцев 2016 года реальная заработная плата в Украине выросла на 8,8%. Об этом сегодня, 20 января, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Выросла реальная заработная плата на 8,8%. Средняя номинальная заработная плата штатных работников увеличилась на 23,8%, до 5,7 тыс. грн", — сказал Кубив.

Вице-премьер также заявил, что правительство с оптимизмом оценивает перспективы украинской экономики в 2017 года, а основными возможными факторами роста в Кабмине считают рост экспорта и приток инвестиций.

Напомним, 79,1% рабочих мест в Украине обеспечивает малый и средний бизнес (МСБ) в Украине, что превышает аналогичные показатели Польши и Германии.