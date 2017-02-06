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На что туристы тратят деньги в Киеве

  06 февраля 2017, 19:00
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В Киеве растет количество туристов. На что они тратят деньги в столице Украины?

На что туристы тратят деньги в Киеве | Экономика | Дело Увеличить картинку

Количество иностранных туристов, посетивших украинскую столицу в 2016 году, по данным Киевской городской государственной администрации (КГГА), увеличилось на 15%.

Больше всего туристов приезжает из Израиля, Беларуси, Польши, Германии, Азербайджана и Турции. Также в первой десятке граждане России, Грузии, Италии и Великобритании.

Кроме этого, в управлении туризма КГГА отмечают интерес к украинской столице и со стороны туристов из Китая.

За прошлый год поступления в местный бюджет от туристического сбора увеличились на 40%. Так, в 2016 году бюджет был пополнен на 18,7 млн гривень, в 2015 году — на 13 млн, в 2014 году — 7,76 млн гривень.

Киевские власти рассчитывают, что в этом году число туристов существенно увеличится — драйвером станет проведение "Евровидения" в Киеве.

В КГГА рассказали Delo.UA, как именно в украинской столице тратят деньги иностранные и отечественные путешественники.

На что туристы тратят деньги в Киеве

Автор: Светлана Рябова Светлана
Рябова
Журналист Delo.UA

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: кгга , туризм , шоппинг , расходы , евровидение

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На что туристы тратят деньги в Киеве | Экономика | Дело
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