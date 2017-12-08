Купить за бесплатно: за информацию о продажах с "левыми" чеками украинцы смогут получить премию

На волне борьбы с "серым" импортом и контрабандой украинские власти не единожды меняли законодательство в поиске оптимальных способов контроля за наличными расчетами. Сделать обязательными для продавцов регистраторы расчетных операций (РРО) требовал также и Международный валютный фонд. Мол, кассовые аппараты и постоянная передача отчетности об операциях в налоговую должны были заставить бизнес показывать реальные обороты и помочь бороться с уклонениями от уплаты налогов.

Еще в конце 2014 года Верховная Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс, сделав РРО обязательными, в том числе для физлиц-предпринимателей, которые работают на 2 и 3 группах упрощенной системы налогообложения, избавив от такого обязательства ФЛП, у которых годовой оборот не превышает одного миллиона гривен. Спустя два года депутаты приняли новый закон, который обязал применять РРО всех торговцев сложной техникой и электроникой, включая плательщиков единого налога. Но в этот раз исключений по сумме предусмотрено не было. То есть технику, которая подлежит гарантии и находится в списке Кабинета министров, должны продавать через кассовый аппарат абсолютно все продавцы.

О достижении поставленных властями целей пока говорить не приходится. Ряд предпринимателей "мигрировали" в тень, не оформляясь как предприниматели и платя "дань" в случае проверки. Еще часть работают на упрощенке и не используют РРО, также рассчитывая на "договоренности" с проверяющими. Отдельные предприниматели поставили кассовый аппарат, но пользуются им в редких случаях или используют специальные чипы для получения необходимых данных с аппарата.

Продавцы техники, которые вне зависимости от группы и оборота должны использовать РРО, этого часто не делают.

На вопрос "почему так происходит?" юрисконсульт компании "Samsung Украина" и член Европейской Бизнес Ассоциации Николай Рехлицкий отвечает просто: потому, что у них есть возможность этого не делать.

К примеру, контрольная закупка смартфонов по методике "тайный покупатель" в 20 украинских онлайн-продавцов техники показала, что фискальный чек не выдают как продавцы-гиганты (rozetka.com.ua, citrus.ua, allo.ua), так и магазины поменьше (city.com.ua, f.ua, stylus.ua, telemart.ua, repka.ua, deshevshe.net.ua, all-service.com.ua, aks.ua, skidka.ua).

"Невыдача чека не позволяет идентифицировать товар и проследить его происхождение. Но даже если мы ловим таких, то первый штраф составляет 1 гривню. Нам говорят: "На тебе пять и иди отсюда!", — рассказывает исполняющий обязанности главы отдела фактических проверок и контроля за наличными операциями ГФС Станислав Кубрин.

Согласно подсчетам Государственной фискальной службы, с мая этого года применять кассовые аппараты обязали около 10 тыс. субъектов хозяйствования (в том числе ФЛП), которые продают бытовую технику и электронику (в том числе и с помощью интернет-платформ). "У нас очень мало людей, чтобы охватить весь рынок", — констатирует Станислав Кубрин.

По словам советника министра финансов Яны Бургимовой, есть области, где фактическими проверками занимается всего четыре аудитора. Потому ко многим нарушителям проверяющие из налоговой банально не доходят. Да и идти на проверку у ГФС особой мотивации нет, добавляет Кубрин. Мол, ответственность за неприменение кассового аппарата несущественная: в случае первого нарушения предприниматель обязан заплатить 1 грн. "Без введения реальной ответственности любые усилия налоговой насмарку", — говорит чиновник.

Третьим будешь? Покупателей мотивируют требовать фискальный чек

Стоит концентрироваться не только на усилении ответственности, считает эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский. "Есть три стороны процесса — государство, продавец и покупатель. Если мы не заинтересуем потребителя требовать фискальный чек (и продавать товар через кассовый аппарат — Ред.), он его требовать не будет, — поясняет свою точку зрения Несходовский. — Ведь у потребителя есть варианты: купить товар на какой-то процент дешевле, но без чека, или же получить чек и гарантию".

В том, что потребителей обманывают, часто виноваты они сами, считает член правления Всеукраинской федерации потребителей "Пульс" Андрей Лига. Для потребителя часто решающим фактором является цена, потому он не обращает внимания ни на фактический адрес магазина, ни на название, ни на качество фискального чека.

Еще в июле 2017 года ряд народных депутатов зарегистрировали пакет законопроектов, которые, по мнению авторов, должны вовлечь потребителя в процесс контроля за честностью продавца. Один из документов — законопроект №6759 — предлагает ввести в законодательство механизм возмещения стоимость покупки потребителям, которые обнаружат нарушения магазином порядка проведения расчетов (инструмент "кэшбека").

Законодатели таким образом предлагают стимулировать покупателей способствовать контролю за соблюдением предпринимателями законодательства и применением ими РРО.

Данным вопросом занялось и Министерство финансов — рабочая группа при ведомстве начала нарабатывать правительственные законопроекты по детенизации. Речь идет о новых проектах о либерализации регистрации расчетных операций и регулировании беспошлинного импорта товаров в Украину. Первый проект упрощает процедуры администрирования кассовых аппаратов и позволяет предпринимателю вместо классических РРО использовать смартфоны или планшеты. А второй меняет правила ввоза товаров для личного пользования при въезде в страну на авто и при почтовой пересылке.

Третий законопроект касается как раз введения инструмента "кэшбека". Рабочая группа неделю назад завершила его подготовку и Минфин направил проект документа на согласование другим ведомствам. Ожидается, что через неделю-две законопроект вынесут на рассмотрение Кабинета министров, а потом зарегистрируют в парламенте.

Проверять свои чеки можно будет онлайн

Законопроект о "кэшбеке" предлагает дать возможность потребителям проверять чек, вбивая его код на специальном онлайн-портале.

"Если фискальный чек есть в базе, покупатель получает полную защиту своих прав. А если нет, в отношении продавца сначала проводится камеральная проверка (проверка без выезда к предпринимателю, проверяются данные налоговых деклараций, информация в системе электронного администрирования НДС и Едином реестре налоговых накладных — Ред.) и в случае нарушения предприниматель должен уплатить штраф. Если продавец отказывается добровольно платить штраф — проводится фактическая проверка, а у потребителя остается товар и он получает премию в размере 100% от его стоимости", — поясняет Илья Несходовский, участник рабочей группы при Минфине.

Возмещать средства покупателям будут за счет продавца, вычитая соответствующую сумму из штрафа, который тот уплатил.

Правда, получить "денежную мотивацию" можно будет лишь за те покупки, стоимость которых превышает 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть свыше 850 грн), после того, как покупатель сообщит об обнаруженном нарушении в налоговую.

Законопроект еще не зарегистрирован в Верховной Раде, но Министерство финансов уже дало поручение фискальной службе запустить онлайн-портал фискальных чеков. Фискалы при этом говорят, что идея "выглядит красиво и правильно", но отмечают, что на реализацию необходимо время, техническая база, деньги и штат.

С января 2016 года все фискальные чеки должны передаваться на сервер фискальной службы. Потому, по мнению участников рабочей группы при Минфине, задача не столь сложна, а ее тайминг — запустить информационный портал уже с 1 января 2018 года вполне реалистичен. Информация о каждой продаже должна передаваться оперативно, потому покупатель сможет проверить свой чек "не отходя от кассы" — через 2-3 секунды после приобретения товара.

Правда, открытым остается вопрос исполнения. Ведь важно, чтобы ГФС, во-первых, обеспечила бесперебойную работу базы и портала. Во-вторых, необходимо, чтобы санкции применялись исключительно к недобросовестному бизнесу. А для этого нужна высокая квалификация сотрудников ГФС, их персональная ответственность и финансовая мотивация к честной работе. "Это как раз может обеспечить анонсированная реформа фискальной службы", — подытоживает генеральный директор Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники", член Украинской Рады Бизнеса София Арасланова, подчеркивая, что инициативу о кешбеках единогласно поддержали 63 профильных бизнес-ассоциации, добавив ее в белый список законопроектов.