Ливия задержала украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти — СМИ

29 апреля 2017, 08:59
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Ливийские военно-морские силы задержали два танкера, которых подозревают в контрабанде нефти. Один из танкеров ходил под украинским флагом

Ливия задержала украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти — СМИ | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Ливийские военно-морские силы после несколько часовой перестрелки захватили два суда, подозреваемых в контрабанде нефти. Один из танкеров — "Рута" — был под украинским флагом. Об этом сообщили в пресс-службе ливийских военно-морских сил, передает Reuters.

"Столкновения продолжались в течение трех часов, но два танкера были успешно захвачены", — сказал спикер военного ведомства.

Инцидент произошел к западу от столицы Ливии Триполи. О потерях в ходе задержания пресс-служба не сообщает.

"Рута" был построен в 1989, порт приписки — Одесса. Последняя полученная информация о его перемещениях на Marinetraffic — переход от Тузла, Турция до Мальты.

Второе задержанное судно под названием "Stark" — под флагом неустановленной африканской страны. Задержание суден произошло в районе Сиди Саид к западу от столицы Ливии Триполи.

Представитель ВМС Ливии Аюба Касем не сообщил о потерях и не предоставил информации о том, что произошло с экипажем судов или об их национальности.

По материалам: Лига, ТСН
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Теги: ливия , нефть

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Ливия задержала украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти — СМИ | Происшествия | Дело
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