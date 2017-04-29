Ливия задержала украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти — СМИ

Ливийские военно-морские силы после несколько часовой перестрелки захватили два суда, подозреваемых в контрабанде нефти. Один из танкеров — "Рута" — был под украинским флагом. Об этом сообщили в пресс-службе ливийских военно-морских сил, передает Reuters.

"Столкновения продолжались в течение трех часов, но два танкера были успешно захвачены", — сказал спикер военного ведомства.

Инцидент произошел к западу от столицы Ливии Триполи. О потерях в ходе задержания пресс-служба не сообщает.

"Рута" был построен в 1989, порт приписки — Одесса. Последняя полученная информация о его перемещениях на Marinetraffic — переход от Тузла, Турция до Мальты.

Второе задержанное судно под названием "Stark" — под флагом неустановленной африканской страны. Задержание суден произошло в районе Сиди Саид к западу от столицы Ливии Триполи.

Представитель ВМС Ливии Аюба Касем не сообщил о потерях и не предоставил информации о том, что произошло с экипажем судов или об их национальности.