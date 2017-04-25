Ляшко пришел на допрос в НАБУ и обвинил Холодницкого в политическом преследовании

С помощью открытия дела против Олега Ляшко власть намерена дискредитировать его лично и Радикальную партию. Об этом заявил лидер радикалов перед допросом в НАБУ.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производству по подозрению в незаконном обогащении лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело о незаконном обогащении. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по тому делу", — сообщил вчера директор НАБУ Артем Сытник на брифинге.

Ляшко считает возбуждение дела против него политическим заказом от команды Порошенко руками Юрия Луценко и Назара Холодницкого.

Лидер Радикальной партии считает, что президент мстит ему за то, что тот не поддерживает усиление полномочий президента и генпрокурора.

Ляшко сообщил, что сразу после возвращения из-за границы 21 апреля ему позвонил Артем Сытник и сообщил о возбуждении против него уголовного производства.

"Артем Сытник просил меня, чтобы я не сообщал в прессу об этом факте с целью избежания политического давления и огласки ради объективного расследования. Вчера Сытник рассказал об этом", — посетовал Ляшко.

Радикал попросил опубликовать факты, по которым открыто дело. Хотя в конце марта в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщалось, что Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен за последний год приобрели недвижимости на порядка 20 млн грн. При этом ни один из них официально не владеет бизнесом.

"Против них (Порошенко и его окружения) они дела не возбуждают, против меня на основании каких-то публикаций в интернете, как заявил Холодницкий, дело открывают. Я Холодницкому сказал, если брать публикации в интернете, то против вас уже 10 дел нужно открыть и посадить на 20 лет", — сокрушался Ляшко у входа в здание НАБУ.

При этом Ляшко отказался комментировать наличие завода в Липецке у его однопартийца Сергея Рыбалки.

После импровизированного брифинга Ляшко вместе с группой однопартийцев зашел в Антикоррупционное бюро, куда на 11 часов его пригласили.