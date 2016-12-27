Луценко анонсировал дело более резонансное, чем расследование Януковича и Курченко

Руководитель Военной прокуратуры Анатолий Матиос и военный прокурор сил АТО Константин Кулик имеют на данный момент большие результаты, которые мы почувствуем уже в первом квартале 2017 года. Об этом генпрокурор Юрий Луценко рассказал сегодня журналистам в Краматорске, отвечая на вопрос о его взаимоотношениях с этими прокурорами.

Военные прокуроры ведут дела Виктора Януковича и Курченко-Клименко. "Я не хочу называть еще одно дело, которое более резонансное, чем эти два", — заинтриговал Луценко.

"Вот когда мы его сделаем, я вам приведу героев с наградами", — пообещал генпрокурор, постучав по дереву.

Луценко также сообщил, что в первом квартале 2017 года в суд будут переданы материалы досудебного расследования уголовного производства относительно государственной измены Януковича.

"Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного расследования для изучения, а далее начнется судебный процесс. Планирую, что это состоится в первом квартале следующего года", — сказал он

По мнению генпрокурора, "дело идет надлежащим образом. С нетерпением жду решения Печерского райсуда о разрешении на начало специального, по-народному говоря, заочного, досудебного следствия".