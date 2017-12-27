Луценко анонсировал конфискацию в 2018 году еще 5 млрд грн Януковича и его окружения

В начале 2018 года Генеральная прокуратура планирует вернуть в бюджет еще 5 миллиардов гривен средств, незаконно полученных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сообщил в интервью украинским телеканалам 26 декабря вечером генпрокурор Юрий Луценко, передает Радио Свобода.

"Надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств по халатности тех, кто взял средства и не сможет донести их до людей", — сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что из 22 миллиардов гривен спецконфискованих ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 миллиардов.

"Это означает на юридическом языке халатность чиновников, которые берутся за деньги и не могут их освоить", — отметил Луценко.

В государственном бюджете на 2018 год заложено 4,7 миллиарда гривен поступлений от спецконфискации. В сентябре 2017 года в ГПУ сообщили, что первая часть средств из 200 миллионов долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных по решению суда, поступили в госбюджет.

