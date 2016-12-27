Луценко анонсировал очень резонансное дело, а московский суд признал события на Майдане госпереворотом

Луценко анонсировал более резонансное дело, чем расследование по Януковичу и Курченко

Руководитель военной прокуратуру Анатолий Матиос, и военный прокурор сил АТО Константин Кулик имеют на данный момент большие результаты, которые мы почувствуем уже в первом квартале 2017 года. Об этом Генпрокурор Юрий Луценко рассказал сегодня журналистам в Краматорске, отвечая на вопрос о его взаимоотношениях с этими прокурорами.

Военные прокуроры ведут дела Виктора Януковича и Курченко-Клименко. "Я не хочу называть еще одно дело, которое более резонансное, чем эти два", — заинтриговал Луценко.

"Вот когда мы его сделаем, я вам приведу героев с наградами", — пообещал Генпрокурор, постучав по дереву.

Луценко также сообщил, что в первом квартале 2017 года суд будут переданы материалы досудебного расследования уголовного производства относительно государственной измены Януковича.

Импровизированных блокпостов в АТО не будет — Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что решение о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины — Верховного главнокомандующего Петра Порошенко

"Будет принято решение блокировать — значит будем блокировать. Не будет принято такое решение Верховным главнокомандующим — значит этого делать никто не будет. Тех, кто попытается самим делать импровизированные блокпосты в зоне АТО — этого не будет", — сказал он журналистам во вторник, комментируя инициативу по блокированию ОРДЛО.

При этом Турчинов подчеркнул, что военнослужащие должны исполнять приказы командования.

"Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать, будут только дестабилизировать ситуацию", — прокомментировал инициативу добровольцев и ветеранов АТО секретарь СНБО Украины.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры заявили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Московский суд признал события на Майдане госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олийныка и признал события на Майдане в 2014 году государственным переворотом.

"В посольстве США действовал штаб Майдана", — заявил бывший депутат Верховной Рады.

Во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили Администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Среди них — бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров.

Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события революции как антиконституционный государственный переворот.

Генри Киссинджер разрабатывает план дружбы Трампа с Путиным

Бывший госсекретарь США (1973-1976) Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с Россией.

Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб.

Отмечается, что у Киссинджера есть ясное представление "о будущих отношениях" РФ и США. По данным Bild, он полагает, что "сближение с Россией — это правильный шаг, против которого выступает набирающий военную мощь Китай. Баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире".

Сообщается, что Киссинджер должен стать посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В частности, он предлагает Трампу признать превосходство России в бывших советских республиках от Беларуси, Украины и Грузии до Казахстана. "Это означает: США признают пространство от Польши и Прибалтики до Ирана, Афганистана и Китая сферой влияния России". Также в соответствии с рекомендациями Киссинджера Дональд Трамп будет стремиться к отмене санкций против России.

Министр обороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев Франции перебраться в Израиль, опасаясь саммита, запланированного Францией на 15 января.

Об этом сообщает издание Haaretz.

"Это современная версия процесса Дрейфуса. Только есть одна разница: тогда перед судом стоял один человек. Теперь они в Париже будут судить весь народ Израиля", — заявил Либерман, ссылаясь на случай XIX века с еврейским французским офицером Альфредом Дрейфусом, обвиненным в государственной измене.

"Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", — призвал министр.

По его словам, инициатива Франции это заговор против Израиля, а ответом на этот заговор мог бы стать выезд евреев из страны.