Луценко и Сытник решили не сводить счеты публично

27 декабря 2017, 08:18
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пришли к тому, что ошибочно публично сводить счеты

Луценко и Сытник решили не сводить счеты публично | Политика | Дело Увеличить картинку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что во время общения с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником они пришли к единому мнению, что публичное сведение счетов является ошибкой.

"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях, после его возвращения из США. Мы обсудили ситуацию и совместно пришли к тому, что было ошибкой публично сводить счеты. Заявления НАБУ, что им препятствуют, другие вещи, в том числе, с моей стороны", — сказал он в интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

Ю.Луценко напомнил, что направил в Верховную Раду предложения по изменениям в законы, которые, по его мнению, являются "неадекватными". "Например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Но это закон, и если он неправильный, то его меняют, а не нарушают", — указал он.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: юрий луценко , набу , артем сытник , генпрокуратура

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Луценко и Сытник решили не сводить счеты публично | Политика | Дело
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