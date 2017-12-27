Луценко и Сытник решили не сводить счеты публично

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что во время общения с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником они пришли к единому мнению, что публичное сведение счетов является ошибкой.

"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях, после его возвращения из США. Мы обсудили ситуацию и совместно пришли к тому, что было ошибкой публично сводить счеты. Заявления НАБУ, что им препятствуют, другие вещи, в том числе, с моей стороны", — сказал он в интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

Ю.Луценко напомнил, что направил в Верховную Раду предложения по изменениям в законы, которые, по его мнению, являются "неадекватными". "Например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Но это закон, и если он неправильный, то его меняют, а не нарушают", — указал он.