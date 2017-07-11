Луценко не приехал на заседание Верховной Рады

Верховная Рада отказалась рассматривать снятие в неприкосновенности с 5 народных депутатов Украины в отсутствие генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Он должен был прибыть в Верховную Раду в 12.30, однако перенес свой визит в Раду на 16 часов, сославшись на командировку.

"Мы не можем рассматривать представления без присутствия генпрокурора. Иначе это приведет к тому, что суд признает наше голосование незаконным", — заявил он.

В тоже время, по мнению лидера Радикальной партии Олега Ляшко, таким образом, генеральный прокурор срывает снятие депутатской неприкосновенности.

"Одно представление мы рассматриваем от 1,5 до 2 часом. Всего заявлено 5. Если он приедет в 16 часов, то мы сможем рассмотреть только одно представление", — заявил он.

Напомним, сегодня Верховная Рада не согласилась рассмотреть представление Генпрокуратуры против шести депутатов в четверг 13 июля — "за" проголосовали лишь 190 депутатов. Со своей стороны, Парубий сообщил, что генпрокурор прибудет в сессионный зал в 12:30.

Как сообщалось ранее, 21 июня Луценко направил в парламент представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, а именно: Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба — фракция "Народного фронта") и Борислава Розенблата (фракция "Блока Петра Порошенко"). Регламентный комитет посчитал недостаточно обоснованными представления на Дейдея, Довгого, Лозового и Полякова, но при этом комитет одобрил все три представления ГПУ в отношении народного депутата Борислава Розенблата и направил их на рассмотрение парламента.