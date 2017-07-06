Луценко покинул заседание Регламентного комитета

Генеральный прокурор Юрий Луценко вышел из кабинета, где регламентный комитет рассматривал представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Максима Полякова.

Перед этим и.о. главы комитета Павел Пинзеник отмечал, что без Генпрокурора комитет не сможет принять решение по нардепу.

"В Североднецке приобщите", — ответил Луценко, выходя из помещения.

Перед этим он на повышенных тонах разговаривал с Сергеем Шаховым, который уже четвертый день рассказывает о злоупотреблениях прокурора в Северодонецке.

"Все было сделано в соответствии с законом. Принимайте решение, в конце концов, и прекратите это самоубийство Верховной Рады", — сказал Луценко после нескольких минут пререканий с нардепом Шаховым.

После ухода Луценко Пинзеник объявил перерыв до того момента, пока не вернется Генпрокурор.