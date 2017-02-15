Луценко предложил трем нардепам заплатить 150 млн грн налогов

Фото: сайт Генпрокуратуры
По материалам:
Раздел: Новости Украины > Политика
Теги: декларации о доходах , депутат , юрий луценко , генпрокуратура , гфс , налоги , нестор шуфрич
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