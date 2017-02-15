Луценко предложил трем нардепам заплатить 150 млн грн налогов

Государственная фискальная служба обнаружила неуплату налогов тремя депутатами, проанализировав их электронные декларации. Об этом во время совещания в Генпрокуратуре заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Я получил результаты внеплановой проверки ГФС по электронным декларациям трех из 17 направленных нами народных депутатов. По каждому из них — Супруненко, Константиновскому и Шуфричу — установлена неуплата налогов соответственно 60, 50 и 40 млн гривень", — сказал он.

Луценко добавил, что представление на этих трех депутатов в Верховную Раду он внесет в ближайшее время.

По его словам, особенность статьи 212 Уголовного кодекса предусматривает возможность закрытия дела после уплаты налога.

"У них есть два варианта: уплатить соответственно 60, 50 и 40 млн и дело, согласно закону будет закрыто, или получить три года тюрьмы", — сказал Луценко, добавив, что соответствующее представление в Верховную Раду будет подано в ближайшее время.

Генпрокурор напомнил, что таких представлений в ГФС есть уже 17, и руководитель антикоррупционного подразделения ГПУ Сенник прогнозирует еще 65 представлений.