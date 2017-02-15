Луценко предложил трем нардепам заплатить 150 млн грн налогов

15 февраля 2017, 16:29
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Налоговики подтвердили Генпрокуратуре, что Александр Супруненко не уплатил 60 млн грн налогов, Вячеслав Константиновский — 50 млн грн, а Нестор Шуфрич — 40 млн

Увеличить картинку Фото: сайт Генпрокуратуры

Государственная фискальная служба обнаружила неуплату налогов тремя депутатами, проанализировав их электронные декларации. Об этом во время совещания в Генпрокуратуре заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Я получил результаты внеплановой проверки ГФС по электронным декларациям трех из 17 направленных нами народных депутатов. По каждому из них — Супруненко, Константиновскому и Шуфричу — установлена неуплата налогов соответственно 60, 50 и 40 млн гривень", — сказал он.

Луценко добавил, что представление на этих трех депутатов в Верховную Раду он внесет в ближайшее время.

По его словам, особенность статьи 212 Уголовного кодекса предусматривает возможность закрытия дела после уплаты налога.

"У них есть два варианта: уплатить соответственно 60, 50 и 40 млн и дело, согласно закону будет закрыто, или получить три года тюрьмы", — сказал Луценко, добавив, что соответствующее представление в Верховную Раду будет подано в ближайшее время.

Генпрокурор напомнил, что таких представлений в ГФС есть уже 17, и руководитель антикоррупционного подразделения ГПУ Сенник прогнозирует еще 65 представлений.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: декларации о доходах , депутат , юрий луценко , генпрокуратура , гфс , налоги , нестор шуфрич

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.23
EUR EUR - - 28.93
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 12.73
Киевская область 22.64 10.87
Львовская область 22.41 11.83
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.