Луценко прокомментировал закрытие дела Довгого

28 декабря 2017, 15:04
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По словам Генпрокурора, решение о закрытии дела против нардепа Олеся Довгого является неприемлемым

Луценко прокомментировал закрытие дела Довгого | Политика | Дело Увеличить картинку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии уголовного производства относительно народного депутата Олеся Довгого (фракция "Воля народа") вызывает и удивление, и возмущение. Об этом Генпрокурор написал в Facebook.

"Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата Довгого неприемлемым. Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч.1 ст. 284 УПК — "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения" вызывает и удивление, и возмущение", — написал Луценко.

Напомним, вчера Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Олеся Довгого. Дело закрыли из-за недоказанности вины нардепа в инкриминируемом преступлении.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: юрий луценко , олесь довгий , антикоррупционная прокуратура

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Луценко прокомментировал закрытие дела Довгого | Политика | Дело
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