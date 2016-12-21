Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)

Генеральный прокурор Юрий Луценко в среду на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады рассказал детали следствия по трагедии в Княжичах.

Следует отметить, что в самом начале генпрокурор выразил надежду, что после его слов отпадут "неуместные претензии к министру внутренних дел, по крайней мере, на этом этапе следствия", которое ведет прокуратура.

Что предшествовало стрельбе в Княжичах

20 сентября 2016 года на пр. Победы, 15 произошло разбойное нападение на валютчиков. Двое людей закрыли обменник и вышли на улицу. К ним подъехал автомобиль, из которого вышли вооруженные в форме СБУ и забрали деньги. Через некоторое время этот автомобиль находят недалеко от места преступления (возле зоопарка). В авто обнаружили вещи, которые навели на подозреваемых. Следователи из Шевченковского райуправления полиции в Киеве на основании полученной информацию установили, что к этому преступлению возможно причастен бывший сотрудник МВД и не более шести его подельников. На основании санкционированной оперативной информации было установлено, что на начало декабря (в течение 5 дней) готовится нападение на дом №30 по ул. Тихой в с.Княжичи.

Используя эту информацию, начальник Шевченковского райуправления полиции Герман Приступа разработал план совместных следственно-розыскных мероприятий, который был согласован с заместителем главы Нацполиции — начальником ГУ НПУ в Киеве Крищенко.

В указанном доме в Княжичах организовали засаду, в которой участвовали сотрудники Уголовной полиции Шевченковского района, Управления уголовного розыска, подразделения полиции особого назначения в Киеве (взвод №3 "Киев-1") и оперативники КОРД.

"Вся ответственность за эту спланированную операцию лежит на того, кто ее утвердил — начальник столичной полиции Крищенко".

2 декабря Управлению оперативной службы поручено проводить наблюдение за домом по ул. Тихой, 30.

3 декабря приблизительно в 03:00 15 сотрудников четырех вышеуказанных подразделений МВД заняли свои позиции в с.Княжичи. В ночь с 3 на 4 декабря, около полуночи, двое оперативников расположились в одном из недостроенных домов (там были первый и полуподвальный этажи).

Злосчастная сигнализация

В 1:52 сработала сигнализация в доме по ул. Корнийчука, 22 в Княжичах: на пульт Полиции охраны поступил сигнал об отсутствии связи. Спустя 16 минут, в 2:08, по вызову приехала группа реагирования №2 (Кондратьев и Орлов) на автомобиле Lanos госномер 0440.

"К сожалению, автомобиль не был оборудован маячками, что потом сыграло роковую роль".

В доме, где сработала сигнализация, обнаружили подготовку к ограблению: были открыты двери, поломанное окно, следы на снегу и лестница на заборе. Чтобы заблокировать объект, группа реагирования №2 вызвала на помощь коллег из группы №3 (Гаценко, Куртев, Белогуб и Сулгий), которые прибыли на служебной Octavia госномер 0450, также без маячка.

Дом, в котором сработала сигнализация. Фото: Facebook Антона Геращенко

Кстати, разведчики сообщили Мелихову (возможно их начальник — Ред.), что в соседнем доме сработала сигнализация. Он приказал не высовываться — ждем нападение на другой дом, наблюдать только за ним.

Но пробыли разведчики Рудько и Маница в засаде всего около трех часов. Группа охранников №2 задержала их в недострое и поместила в свой Lanos. Разведчики успели сообщить своим, что их задержали неизвестные в форме ГСО.

"Полицию перед засадой проинструктировали, что возможные разбойники могут использовать форму какого-либо правоохранительного органа. Поэтому разведчики, видя форму ГСО, не были уверены, что это именно правоохранители".

Задержанные разведчики с 04:00 до 04:40 сообщили о случившемся непосредственно руководителю Иващенко и начальнику Управления уголовного розыска Нацполиции в Киеве Куряте. После этого Курята позвонил зам начальнику Шевченковского управления полиции Мариновскому, который пребывал в засаде в Княжичах, и дал устный указ освободить задержанных разведчиков: "Поднимай всех, идем освобождать заложников".

Кстати, мобильный штаб операции сначала находился в одном из ресторанов возле Княжичей (следственные действия свидетельствуют, что никто из участников не употреблял алкоголь). После они находились на одной из заправок, где пили кофе.

"По моему мнению, именно этот приказ на освобождение заложников без проведения необходимых подготовительных этапов, определенных инструкциями, вызвал дальнейшие события".

После этого сотрудники КОРДа на VolksWagen Transporter, который находился во дворе дома по ул.Тихой, 30, выехали к месту, где сработала сигнализация. С другой стороны улицы туда пешком направились бойцы "Киева-1". То есть одни заходят в лоб машине Полиции охраны, другие — в тыл.

Кто стрелял первым?

В период с 04:00 до 04:50 сотрудниками КОРД и Броварским отделением Полиции охраны было применено оружие. Погибли начальник отдела управления КОРД в Киеве Виталий Валецкий, оперуполномоченные Юлиан Рудько и Александр Маница, младшие инспекторы Броварского отдела Управления полиции охраны Евгений Куртев и Сергей Орлов.

Сейчас известно, что "кордовец" Валецкий подошел к боку автомобиля ГСО и, вероятно, мог заметить, что это машина Полиции охраны. Следует отметить, что другие сотрудники Полиции охраны положили оружие перед собой и не попали под пули.

Баллистическая, трасологическая и др. экспертизы покажут последовательность выстрелов. Но уже сейчас у следствия есть две рабочие версии.

Версия 1. Водитель ГСО сидит за рулем, на коленях лежит автомат, сзади двое задержанных разведчиков. Он видит человека возле авто, который целится в него с оружия. Не открывая дверей стреляет и две пули попадают в бедро "кордовца". Тот падает и, согласно инструкции, открывает огонь в ответ. Напарник охранника, также действует по инструкции: видя, что стреляют по его коллеге, он заходит сбоку и стреляет. Остальные участники, стоявшие на отдалении, после этого открывают огонь, также по инструкции. Уже вследствие этой стрельбы и гибнут разведчики, находившиеся на заднем сидении автомобиля.

Версия 2. Первым огонь открыл не охранник, а руководитель КОРДа. Происходит все то же самое. Две стороны спецназа (КОРД и "Киев-1") могли во время стрельбы попасть в своего "кордовца", находящегося возле автомобиля охранников. Бойцы "Киев-1" сделали несколько выстрелов в воздух (это заметно на видео), а КОРД стрелял прицельно и кто-то мог зацепить спецназовца.

Планирование операции даже в этом было неправильным, так как две группы правоохранителей находились друг напротив друга и попадали под перекрестный огонь.

В конце января-середине февраля будут результаты экспертиз, и можно будет точно сказать, кто стрелял первым и кто с какого оружия был убит.

Виновными признают руководителей

Следователи Генпрокуратуры допросили 4 потерпевших и 37 свидетелей, проводятся 15 экспертиз. Кроме этого проверяются 17 сотрудников МВД (от Крищенко до местных охранников), задействованных и причастных к операции в Княжичах, на возможное их участие в совершении преступлений.

Речь идет о работниках Броварского отделении полиции, а именно Белогубы, Гаценко, Кондратева, Сулгия, Чернявского, работников отдела управления КОРД в городе Киеве Валецкого, Корты, работников подразделения полиции особого назначения в городе Киеве Шостеля, руководителей полиции Шевченковского управления в Киеве Радченко, Мариновского, Беленького, начальника Шевченковского управления в городе Киеве Приступы, руководителей главного управления Нацполиции в городе Киеве Куряты, Мелихова, Иващенко, Стрижака, начальника ГУ Нацполиции в городе Киеве Крищенко.

"Руководство (Курята и Мариновский, которые дали устный приказ на штурм) подозревается в преступной халатности с особо тяжкими последствиями. Сотрудники — в умышленном убийстве… Руководитель столичной полиции Крищенко также должен нести служебную, административную, а скорее всего моральную ответственность за пятерых погибших".

Все сотрудники были тщательно проинструктированы о возможности нападения на дом №30 по ул. Тихой грабителями в форме правоохранителей. В то же время не было никакого инструктажа или плана по форс-мажору, когда нужно было освобождать двух сотрудников из разведки.

Интересные факты. Задержание на левом берегу столицы подозреваемых в совершении нападения на пр. Победы произошло раньше, чем началась перестрелка. Хотя Антон Геращенко 4 декабря в своем первом посте написал, что трое подозреваемых в разбоях услышав перестрелку, уехали из Княжичей на двух Toyota Land Cruiser 200 в сторону Киева, где были задержаны оперативниками. Но как отметил Луценко, были и еще двое задержанных.

Луценко не знает, были ли раненные вследствие перестрелки (кто-то сообщал о раненном "кордовце"). Генпрокурор не исключает, что кто-то мог быть ранен вследствие перекрестного огня.