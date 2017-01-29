Луценко рассказал, кто первым открыл стрельбу в Княжичах

30 января 2017, 07:37
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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что первым стрельбу в ходе событий в Княжичах, в результате чего погибли пять правоохранителей, открыл сотрудник Государственной службы охраны, выстрелив в воздух

Увеличить картинку Фото: ICTV

"По тому, что мы видим на видео, первым выстрелил сотрудник Госслужбы охраны, который находился за каменной стеной от будущего места перестрелки", — сказал генеральный прокурор в комментарии "ТСН — Тиждень", показанном в воскресенье.

По его словам, сотрудник Госслужбы охраны выстрелил в воздух, после чего началась перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов.

Также Луценко повторил, что есть вероятность, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, мог быть ограблен повторно. В комментарии телеканалу генпрокурор уточнил, что сотрудники Госслужбы охраны могли вынести из него элитный алкоголь.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 8 человек уволили и еще около 12 накажут дисциплинарным взысканием по результатам расследования перестрелки правоохранителей в с.Княжичи Киевской области во время которой погибли 5 правоохранителей.

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Теги: перестрелка в княжичах , юрий луценко

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