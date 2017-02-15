Луценко уволил скандального прокурора, укравшего талоны на бензин

"Знаю, что было служебное расследование, которое завершилось выговором. Меня это не устраивает. Соответствующее поручение получил руководитель новой Генинспекции. Несколько дней назад моим приказом господин Алфимов был уволен из органов прокуратуры", — сказал Генпрокурор во время совещания о состоянии выполнения органами прокуратуры в 2016 году.

Он отметил, что за кражу какой-либо гражданин Украины садится, для прокурора же наличие прокурорского звания в такой ситуации является отягчающим моментом. "Поэтому никаких либеральных действий до приговора суда не будет", — заверил Луценко.

"Я знаю, что владелица этих талонов уже написала заявление, что в действительности ничего не крали, что ее детективы НАБУ принудили написать. Со всей этой историей пусть разбирается следствие и суд. Но прокурор, который подозревается в банальной краже талонов на бензин, что зафиксировано камерами наблюдения на автозаправке, не может оставаться прокурором. Такая моя позиция", — рассказал Генпрокурор.

Руководителю Генинспекции было поручено проанализировать все устаревшие дела подобного характера и принять принципиальное решение. Речь идет также о тех, кто скрывал имущество и не указывал его в декларации.

Также Луценко сообщил, что по отношению к работникам прокуратуры открыто более 40 производств.

Напомним, Алфимов во время проведения обыска у главы одного из сельсоветов Черкасской области, подозреваемого в получении почти 5 млн грн взятки завладел талонами на 330 литров бензина марки А-92. Эти талоны он в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд и потребностей членов семьи.

"Следователь ГПУ украл у задержанной талоны на бензин из кармана. Потом поехал на заправку и свой автомобиль заправил. Но он не знал, что это все камеры записывали и талоны были номерные, причем талоны не лично задержанной, а сельсовета, в котором она работала", — рассказывал директор НАБУ Артем Сытник.

В ГПУ сообщили, что Алфимов "совершил проступок, который порочит работника прокуратуры" и провели в отношении него служебное расследование, по результатам которого прокурор получил выговор и сохранил должность.

25 января НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в данном производстве и о том, что в ближайшее время обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) направят в суд.