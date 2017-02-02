С сегодняшнего дня инвесторы могут подавать проекты на новое СИЗО в Киеве и Львове — официально

Министерство юстиции начало официальный поиск инвесторов для строительства новых киевского и львовского следственных изоляторов за пределами города. Ориентировочно в ближайшие два месяца будут известны инвесторы, а стоимость проекта составит около $25-30 млн "по польским стандартам".

Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова и заместитель главы ведомства Денис Чернышов сегодня объявили о начале сборов проектных предложений по строительству новых киевского и львовского СИЗО.

Итак, 2 февраля стартует проект по объявлению сбора проектных предложений, впоследствии инвестор построит здание для следственных изоляторов и только потом уже, после сдачи проекта и после перевода подследственных и заключенных в эти здания, инвестору будет передано старое здание Лукьяновского и Львовского СИЗО.

По словам Чернышова, алгоритм реализации проекта будет реализован на международной платформе, предложенной ЕБРР, и к конкурсу будут допущены только те инвесторы, у которых есть реальная финансовая возможность для реализации такого проекта.

Севостьянова отметила, что земельные участки, где будут построены новые здания для следственных изоляторов, еще точно не определены.

Первый зам министра уверена, что уже этой весной появятся инвесторы этого проекта.

Еще летом прошлого года Севостьянова заявляла, что о своем интересе в участии в проекте заявили 5-6 инвесторов, половина из них — иностранные компании.

Напомним, вопрос поиска инвестора на строительство нового СИЗО в Киеве обсуждается уже год. В феврале прошлого года премьер Арсений Яценюк на коллегии заявил, что Лукьяновский следственный изолятор в Киеве должен быть закрыт и назвал его "системой издевательства над гражданином, по отношению к которому еще нет судебного приговора".

Министр юстиции Павел Петренко и его первый зам Севостьянова сразу же поддержали эту идею и предложили решить это дело с помощью инвестора. Условия были такими: инвестор строит новый следственный изолятор за пределами города в обмен на территорию под Лукьяновским СИЗО.

В июле 2016 года Минюст проводил оценку стоимости строительства нового СИЗО взамен Лукьяновского. Тогда руководство министерства рассчитывало до 2017 года определиться с инвестором. По подсчетам Севостьяновой, максимальная сумма, которая может понадобиться для строительства нового СИЗО — 30 млн грн. К этому времени Польша предоставила Украине планы своих СИЗО, которые могут использоваться при строительстве новых учреждений.

В декабре 2016 года Денис Чернышов сообщил, что нормативная (не рыночная) стоимость 2,96 га земли под Лукьяновским СИЗО в Киеве составляет около 9 млн грн.

Он также заверял, что через 1-2 недели начнется конкурс на поиск инвестора для постройки нового СИЗО в Киеве. Планировалось, что на подачу заявлений со стороны потенциальных инвесторов выделят 1 месяц.

Как варианты под новое СИЗО рассматриваются земельные участки возле поселка Коцюбинское и Бучи.

СПРАВКА

Основное здание Лукьяновского СИЗО построено в 1859-1862 гг. В СИЗО сейчас находятся около 2 тыс. человек.

В Украине всего около 100 пенитенциарных учреждений, в которых находятся менее 60 тыс. человек.