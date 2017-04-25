Львовский мусор свозят в Чернобыльскую зону — официально

25 апреля 2017, 13:25
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В закрытую Чернобыльскую зону смогли проехать грузовики и выгрузить мусор из Львова

Львовский мусор свозят в Чернобыльскую зону — официально | Регионы | Дело Увеличить картинку

На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС близ отселенных населенных пунктов Бобер и Королевка в понедельник неустановленные грузовики выгрузили бытовой мусор из Львова, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

"В Иванковское отделение полиции обратился один из глав местного самоуправления и сообщил, что он обнаружил кучи сваленного мусора возле сел Бобер и Королевка… При проведении осмотра места происшествия установлено, что на территории зоны ЧАЭС находится 9 куч мусора. Из каждой кучи полицейские изъяли документы или их фрагменты, подтверждающие происхождение твердых отходов из Львова", — говорится в обнародованном во вторник сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум доходов граждан — 17 грн) или лишение права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, о львовском мусоре в зоне отчуждения сообщали еще в начале апреля и середине марта.

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Теги: мусор , чернобыльская зона

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Львовский мусор свозят в Чернобыльскую зону — официально | Регионы | Дело
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