Made in Ukraine. ТОП-10 украинских вещей, привлекших международное внимание

17 апреля 2017, 18:14
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Зерно, сталь и подсолнечное масло, испокон веков считаются самыми известными товарами украинского экспорта, однако в последнее время репутация Украины на международной арене растет благодаря выдающимся достижениям в сфере информационных технологий, высокой моды, авиации, архитектуры и дизайна

Made in Ukraine. ТОП-10 украинских вещей, привлекших международное внимание | Экономика | Дело Увеличить картинку

Технологический потенциал Украины огромный и многообещающий. Об этом сообщает Foreign Ukraine.

Говорится о 10 причинах, почему украинская экономика получила международное внимание:

1. Беспилотные летательные аппараты. Киевская компания Drone.ua производит безпилотники, которые продаются в Украине и Европе и создала совместное предприятие в Литве под названием "UAV.tools", чтобы распространить собственные технологии в 15 европейских странах. Вскоре, компания откроет свои офисы в Великобритании и Молдове, а также планирует выйти на рынки Южной Африки и Южной Америки.

2. Самолеты. Украинская авиационная отрасль имеет долгую историю строительства огромных самолетов, таких как "Мечта" и "Ан", а также конструирование значительно меньших аппаратов, для конкретной цели. Самолеты компании "Аеропракт" используются туроператорами и спасателями в Сингапуре, чтобы следить за береговой линией, британские и датские пилоты с их помощью проводят учебные полеты, а австралийцы гасят пожары. Компания "Аеропракт" имеет собственные представительства в 40 странах мира.

3. Детекторы излучения. После ядерной катастрофы в Фукусиме в 2011 году, мировой спрос на устройства для измерения радиации существенно увеличился. Украинская компания "Екотест" воспользовалась этой возможностью, чтобы экспортировать радиационные детекторы собственного производства в 70 стран мира. "Екотест" также разработала новый Svg-3 Radiacmeter для немецкой компании Bruker, который вскоре будут использовать европейские оборонные ведомства и НАТО.

4. Софт. "Petcube" — это украинский стартап, который позволяет играть с вашей собакой или кошкой, когда вас нет дома. С помощью программы, установленной на вашем смартфони, вы можете увидеть и пообщаться с вашими домашними животными, и даже поиграть с ними с помощью установленного лазера. В 2014 году Europas назвал Petcube — лучшим аппаратным обеспечением года.

5. IT-продукты. Украинские IT-разработка и консультирование также находятся на подъеме. Львов и Харьков имеют собственные IT-кластеры, а некоторые украинские компании имеют офисы и за рубежом. Например, компания Softserve имеет офисы по всему свету и развивает центры в Восточной Европе. Компания разработала систему Biolock, что позволяет постоянно следить за состоянием водителя во время управления автомобилем.

6. Байдарки и лодки. Украинская компания Borika производит составные части лодок и каяков и продает их в основном в Германию. Также компания сотрудничает с итальянским производителем водонепроницаемых чехлов для сотовых телефонов. А вот лодки от компании Brig даже снимаются в голливудских блокбастерах.

7. Современная архитектура. Украинский конструктивизм начала ХХ века имеет свой отзыв в украинской современной архитектуре и дизайне. Например, Студия Сергея Махно выполняет проекты в Португалии, Грузии, Германии, Монако и Франции. В частности, студия уже выполнила 360 проектов в 16 странах мира и планирует открыть офис в Лондоне в текущем году.

8. Мода. Модный журнал Vogue уже несколько раз показал на своих страницах традиционные украинские костюмы. В частности, публиковались фото принцессы Дании в вышиванке от украинской компании "Вареники", а голливудские звезды позировали в платьях от Елены Даць, которая имеет собственные магазины не только в Украине, но и в Париже, Лос-Анджелесе и Дубаи.

9. Книги. Издательский сектор Украины демонстрирует успехи благодаря растущему спросу на украинскую литературу. Например, украинское издательство "Фактор" напечатало 40 тыс немецкоязычных книг для детей Австрии.

10. Фильтры для очистки воды. Научный потенциал является ключевым инструментом для "Ecosoft" — украинского производителя фильтров, чтобы выйти на глобальные рынки.

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Теги: экономика , экспорт , технологии

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Made in Ukraine. ТОП-10 украинских вещей, привлекших международное внимание | Экономика | Дело
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