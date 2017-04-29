Марина Порошенко будет вести программу на канале "Украина"

29 апреля 2017, 11:16
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Марина Порошенко будет пропагандировать спортивный образ жизни

Марина Порошенко будет вести программу на канале Увеличить картинку

Марина Порошенко, жена президента Украины Петра Порошенко, с 15 мая запускает утреннюю программу "В ритме спорта" на телеканале "Украина" Рината Ахметова. Такое объявление сделала пресс-служба каналу на своей странице в Facebook.

"Марина Порошенко в специальной рубрике — В ритме спорта!", — сообщает видео-промо.

Телеканал "Украина" входить до медиа-группу "Украина", которая принадлежит Ринату Ахметову.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: петр порошенко , ринат ахметов

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