Мартыненко задержали детективы НАБУ — официально (обновлено)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего народного депутата ("Народный фронт") Николая Мартыненко. "Подтверждаем факт задержания", — сообщили Delo.UA в пресс-службе НАБУ.

Глава Специализированной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Мартыненко задержали и вручили подозрение в растрате ;17,28 млн средств ГП "ВостГОК".

По словам Холодницкого, досудебное расследование установило, что с 2013 по 2016 год служебные лица ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК"), служебные лица "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (STEUERMANN), а также группа лиц, которая контролировала указанные предприятия, в том числ Николай Мартиненко растратили $17,28 млн средств "ВостГОКа".

Прокуратура считает, что растрата произошла из-за продажи уранового концентрату для "ВостГОКа" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN.

В дальнейшем эти средства перечисли на счета компании STEUERMANN с использование офшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA".

Мартыненко инкриминируют ч. 5 ст. 191 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

За несколько минут до официального подтверждения, народный депутат Украины Сергей Лещенко в соцсети Facebook написал, что Мартыненко задержан силами НАБУ по делу получения откатов по контрактам Энергоатома на свою панамскую компанию со счетами в Швейцарии.

Ранее сегодня сообщалось, что Мартыненко пытался скрываться от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского.

Детективы НАБУ сообщили, что установили факты причинения вреда интересам ГП НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро. "Энергоатом" переплатил за приобретенное оборудование у чешского акционерного общества "Škoda JS".

В расследуемой схеме задействованы иностранные компании. Во время следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи к восьми странам, ответы на большую часть из них уже получены.

"14 апреля Апелляционный суд города Киева поддержал позицию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил решение Соломенского райсуда Киева, которым, фактически, заставляли прекратить досудебное расследование фактов получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS (известное в СМИ как "дело Мартыненко")", — говорилось в сообщении НАБУ.

Уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП НАЭК "Энергоатом" НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года.

Напомним, что в декабре 2015 года Верховная рада Украины одобрила заявление Николая Мартыненко о лишении его статуса народного депутата.

30 ноября 2015 г. Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с разразившимся вокруг его имени коррупционным скандалом и, по его словам, развернутой против него "информационной кампанией", а 1 декабря зарегистрировал в аппарате Верховной Рады соответствующее заявление.

Николай Мартыненко считается близким соратником экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.