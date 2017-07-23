Мать россиянина Агеева признала, что российские военные служат на Донбассе

Вчера вечером на сайте Службы безопасности Украины (СБУ) появилось видео беседы с матерью задержанного российского военного Виктора Агеева. Видео было записано после ее встречи с сыном в Старобельске (Луганская обл.).

Встреча длилась около часа, женщина передала сыну вещи и конфеты.

В видеозаписи женщина признает, что ее сын служил в российских вооруженных силах по контракту и акцентирует, что российское командование ни разу не проявило интерес к его судьбе.

Она рассказала, что в их небольшом райцентре (село Топчиха в 100 км от столицы Алтайского края города Барнаул — Delo.UA) она знает мать, сын которой погиб на Донбассе.

Напомним, 24 июня 2017 у села Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, а еще двух, командира и одного из диверсантов, которые сопротивлялись, ликвидировали. Во время задержания было изъято оружие ПКМ — 2 единицы, СВД — 2 единицы, АК-74 — 2 единицы РПГ- 26 — 1 единица. Среди взятых в плен украинскими военными членов ДРГ оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту Виктор Агеев.

28 июня народный депутат Ирина Фриз заявила, что захват Агеева на территории Луганской области "с полным комплектом доказательств участия в боевых действиях против Украины" является важным доказательством непосредственного участия России в войне на Донбассе.

Минобороны РФ традиционно отказалось от своего бойца. "Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас", — говорится в сообщении Минобороны РФ.