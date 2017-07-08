Матери Онищенко предоставили политическое убежище

08 июля 2017, 12:56
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Народный депутат Александр Онищенко, скрывшийся от правоохранительных органов Украины, утверждает, что его матери Инессе Кадыровой Испания предоставила политическое убежище

Матери Онищенко предоставили политическое убежище | Политика | Дело Увеличить картинку

"Ну вот и все. По маме вопросы сняты. Политическое убежище. Но знаете, у меня все равно нет какого-то триумфа или хотя бы удовлетворения. Ладно, я — сознательно пошел в большой бизнес и большую политику. Тут есть риски и я всегда готов нести персональную ответственность. Но слушайте, приплетать в это дело маму. Ма-му! Это сферическое дно!", — написал в своем Facebook Александр Онищенко.

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

По версии следствия, мать А.Онищенко является соорганизатором "газовой схемы".

И.Кадырова была объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины — в инкриминируемых статьях речь идет о создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

30 марта И.Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

19 апреля 2017 года стало известно, что Генпрокуратура Украины направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину И. Кадыровой.

4 мая 2017 года стало известно, что Интерпол отказался объявлять в розыск А.Онищенко.

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Теги: александр онищенко , политическое убежище , коррупция

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Матери Онищенко предоставили политическое убежище | Политика | Дело
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