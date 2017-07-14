Матиос рассказал об источниках финансирования медиа-холдинга "Вести"

14 июля 2017, 14:30
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Сегодня правоохранители проводили второй раунд обысков по делу Александра Клименко в объектах, которые были куплены бывшим министром доходов и сборов

Увеличить картинку Что обнаружили во время обысков. Фото: Фейсбук Матиоса

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил об обысках в компаниях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко.

Сейчас проходит 151 обыск, по результатам которых будут найдены вещественные доказательства о продолжении функционирования преступной организации, а также будут приняты решения о задержании ряда лиц, которые активно до сегодняшнего дня обслуживали интересы Клименко", — сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Присутствующий на брифинге министр Арсен Аваков отметил, что это является продолжением дела, по которому арестовали экс-налоговиков. "Если первая операция касалась региональных налоговых ям, то сейчас более обобщающий спектр взгляда. И сегодня мы проводим такую энергичную фазу в торговом центре "Гулливер", где следователи и оперативники Военной прокуратуры и Национальной полиции работают с имуществом, купленным за преступные деньги, принадлежащих компаниям Клименко", — рассказал Аваков, добавив, что сегодня заблокировали имущества на сумму $12 млрд.

Как создавалась бизнес-империя Клименко

Военный прокурор Матиос рассказал, что на протяжении 2011-2013 гг. экс-министр доходов и сборов Клименко создал ряд офшоров на Британских, Виргинских островах, Кипре, Лихтенштейне, конечным владельцем которых был отец Клименко. Украденные через налоговые площадки государственные средства были легализированы Клименко и нанятыми ими адвокатами, а также соучастниками в европейских банках. Одним из основных был Европейский банк Лихтенштейна.

С 2011 г. по январь 2014 г. украденные у государства средства в сумме более $788 млн были перечислены офшорными компаниями Клименко на счета группы компаний "Юнисон" (материнская компания семьи Клименко), медиа-холдинга "Вести" и двух компаний по управлению активов, которые обслуживали "семью Януковича".

Группа компаний "Юнисон" на выведенные в офшоры деньги купила:

  • 78 элитных квартир в Киеве, Одессе и Донецке;
  • 28 офисных помещений;
  • 5 домов, 41 паркоместо,
  • 11 земельных участков в элитных районах Киева и области, Одессы, Донецка;
  • 23 "гиперэлитных" автомобиля;
  • 3 этажа ТЦ "Гулливер" на правах собственности (позже Матиос сообщил о 4 этажах);
  • 1 тыс. железнодорожных вагонов.

Именно доходы от этих вагонов, по мнению следствия, были основным источником финансирования медиа-холдинга "Вести".

"С сегодняшнего дня 1 тыс. вагонов, стоимость которых составляет $40 млн уже не будут приносить доход для распространения газеты "Вести", — отрапортовал Матиос.

Перечисленные помещения с момента их приобретения в конце 2012 — 2013 гг. до сегодняшнего дня функционировали, приносили доход не только по безналу, но и серьезные деньги в наличной форме. Элитные квартиры сдаются через "КиевСитиАпартмент" среди прочего экс-налоговикам.

Силовой блок Клименко

По словам главного военного прокурора, доходы от незаконно полученной недвижимости направлялись также в партию "Успешная страна" и охранную структуру "Скиф", которая занималась силовой поддержкой и охраной бизнес-империи Клименко.

Клименко в 2014 году из бывших сотрудников силовых спецподразделений МВД и СБУ создал охранную фирму "Скиф", сотрудники которой среди прочего проводили незаконную слежку, организовывали проплаченные акции протеста, угрожали жизни и здоровью следователям (обстрел жилья следователей, которые ведут дело налоговиков времен Клименко), прокурорам и судьям.

Также Матиос рассказал о существовании тайного офиса банка "Унисон", где находится большое количество документов и серверного оборудования. Этим объектом занималось спецподразделение КОРД.

По материалам: "Дело"
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Теги: александр клименко , анатолий матиос , арсен аваков , обыск

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