Матиоса и его подчиненных проверили на полиграфе на сотрудничество со спецслужбами и ОРДЛО

Заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос прошел проверку на полиграфе для избежания коррупционных рисков в расследовании в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом говорится в сообщении ГПУ в понедельник.

Проверку проходили руководство, следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры по ходатайству Генпрокурора от 13 июня.

"По результатам полиграфического исследования сведения, которые нуждались бы в реагировании со стороны правоохранительных органов — не установлены", — говорится в сообщении ГПУ.

Как отмечается в опубликованном ответе СБУ, полиграф проходили с 19 июня по 6 июля. Проверяли возможную причастность к деятельности спецслужб иностранных государств, соблюдения требований сохранения гостайны, в том числе в уголовных производствах, наличии коррупционных рисков, сотрудничестве ОРДЛО и др.

В ГПУ указывают, что исследование проводилось по инициативе Главной военной прокуратуры "с целью проверки и избежания коррупционных рисков, а также информационных манипуляций при расследовании уголовных производств, в частности, преступной организации под руководством бывшего Министра доходов и сборов Украины Клименко, где суммы убытков государству достигают 96 млрд грн, а имущество 46 подозреваемых налоговиков арестовано судом на сумму около 1 млрд грн".