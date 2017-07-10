Матиоса и его подчиненных проверили на полиграфе на сотрудничество со спецслужбами и ОРДЛО

10 июля 2017, 12:36
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СБУ проверила руководство Военной прокуратуры на возможную причастность к деятельности спецслужб иностранных государств, соблюдения требований сохранения гостайны, в том числе в уголовных производствах, наличии коррупционных рисков и сотрудничестве ОРДЛО

Матиоса и его подчиненных проверили на полиграфе на сотрудничество со спецслужбами и ОРДЛО | Политика | Дело Увеличить картинку

Заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос прошел проверку на полиграфе для избежания коррупционных рисков в расследовании в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом говорится в сообщении ГПУ в понедельник.

Проверку проходили руководство, следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры по ходатайству Генпрокурора от 13 июня.

"По результатам полиграфического исследования сведения, которые нуждались бы в реагировании со стороны правоохранительных органов — не установлены", — говорится в сообщении ГПУ.

Как отмечается в опубликованном ответе СБУ, полиграф проходили с 19 июня по 6 июля. Проверяли возможную причастность к деятельности спецслужб иностранных государств, соблюдения требований сохранения гостайны, в том числе в уголовных производствах, наличии коррупционных рисков, сотрудничестве ОРДЛО и др.

В ГПУ указывают, что исследование проводилось по инициативе Главной военной прокуратуры "с целью проверки и избежания коррупционных рисков, а также информационных манипуляций при расследовании уголовных производств, в частности преступной организации под руководством бывшего Министра доходов и сборов Украины Клименко, где суммы убытков государству достигают 96 млрд грн, а имущество 46 подозреваемых налоговиков арестовано судом на сумму около 1 млрд грн".

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Теги: анатолий матиос , генпрокуратура , полиграф

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Матиоса и его подчиненных проверили на полиграфе на сотрудничество со спецслужбами и ОРДЛО | Политика | Дело
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