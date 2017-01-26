Меморандум с Украиной еще не доработан — МВФ

Международный валютный фонд определится с датой заседания Совета директоров по вопросу третьего пересмотра программы EFF после доработки меморандума сотрудничества с Украиной, сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей (William Murray) в четверг.

"Управляющий директор Фонда Кристин Лагард встречалась с представителями Украины в Давосе. Она отметила существенный прогресс в реформах, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF. Мы продолжаем общение с властями страны по некоторым оставшимся вопросам, в частности дорабатываем меморандум об экономической и финансовой политике относительно временных графиков дальнейших действий. Как только документ будет доработан, отчет о завершении пересмотра программы будет подан Совету директоров в течение ближайших недель. У меня пока нет точной даты", — сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

То же самое озвучила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе пресс-конференции в четверг. По ее словам, Кабмин должен доработать технические детали Меморандума, после чего МВФ объявит о дате заседания борда. Также Гонтарева отметила, что Нацбанк ожидает получить по программе расширенного финансирования четыре транша в 2017 году.

Как сообщал FinClub, вопрос выделения очередного транша Украине по программе расширенного финансирования отсутствует в календарном плане Международного валютного фонда.

МВФ расписал план работы до 3 февраля, и Украины в этом плане нет. Следовательно, МВФ в январе не будет рассматривать вопрос выделения Украине средств.

19 января директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что "в ближайшие дни" удастся согласовать последние технические вопросы о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. Следовательно, Минфин рассчитывал на получение следующего транша от МВФ по программе расширенного финансирования на $1 млрд в начале февраля.