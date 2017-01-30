Мэрия может на полгода продлить контракт с "Киевэнерго"

"Киевэнерго" в 2001 году подписало с местными властями контракт, который завершается 31 декабря 2017 года.
В ноябре 2016 года мер Киева Владимир Кличко заявил, что город не намерен продлевать контракт с компанией.
"И мы рассматриваем возможность или передать все теплосети в муниципальное управление, или привлечь международных операторов (сейчас ведутся такие переговоры), которые могут взять сети в эффективное управление", — сказал Кличко.
После чего глава аппарата КГГА Владимир Бондаренко заявил, что мэрия совместно с Ernst & Young и другими международными организациями готовит новые условия соглашения на управление.
Однако сейчас представитель администрации Пантелеев сообщил, что рассматривается возможность продлить контракт до конца отопительного сезона.
"Чтобы в середине отопительного сезона не делать пертурбации — продолжить действие до конца следующего отопительного сезона… Потом продлевать действие контракта намерения нет, было принято такое решение", — сказал он.
Решать, кто и как будет управлять теплосетями Киева, городской совет будет в ноябре 2017 года.