Мэрия может на полгода продлить контракт с "Киевэнерго"

30 января 2017, 16:34
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После истечения контракта в 2017 году "Киевэнерго" может доработать до конца отопительного сезона 2017-2018 годов

Мэрия может на полгода продлить контракт с Увеличить картинку

После завершения контракта с Киевской городской госадминистрацией (КГГА) "Киевэнерго" может отработать еще один отопительный сезон.

Как заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на круглом столе в Кризисном медиа центре, администрация рассматривает возможность продлить договор с "Киевэнерго" по управлению тепловыми сетями до конца отопительного сезона 2017-2018 годов.

"Киевэнерго" в 2001 году подписало с местными властями контракт, который завершается 31 декабря 2017 года.

В ноябре 2016 года мер Киева Владимир Кличко заявил, что город не намерен продлевать контракт с компанией.

"И мы рассматриваем возможность или передать все теплосети в муниципальное управление, или привлечь международных операторов (сейчас ведутся такие переговоры), которые могут взять сети в эффективное управление", — сказал Кличко.

После чего глава аппарата КГГА Владимир Бондаренко заявил, что мэрия совместно с Ernst & Young и другими международными организациями готовит новые условия соглашения на управление.

Однако сейчас представитель администрации Пантелеев сообщил, что рассматривается возможность продлить контракт до конца отопительного сезона.

"Чтобы в середине отопительного сезона не делать пертурбации — продолжить действие до конца следующего отопительного сезона… Потом продлевать действие контракта намерения нет, было принято такое решение", — сказал он.

Решать, кто и как будет управлять теплосетями Киева, городской совет будет в ноябре 2017 года.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: энергетика , киевэнерго 00131305 , киев , кгга

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