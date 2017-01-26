Методичка для разговора с вахтершей: Страшен ли языковой законопроект для русскоязычных

Как это часто бывает, противники языковых инициатив встревожились подобными намерениями депутатов (больше всего шансов у законопроекта №5670, так как его подали 33 нардепа из ключевых фракций) и предрекают народные волнения по этому поводу.

Особенно забеспокоились вахтерши. Имея много свободного времени для потребления всевозможных слухов, страхов и непроверенной информации, они решили, что их всенепременно уволят, услышав хоть одно русское слово.

Что ж, Delo.UA спешит на помощь, подготовив для тех, кто останавливается у подъезда перекинуться парой слов с хранительницами домашнего порядка, своего рода ликбез для вступления в дискуссию.

Пожалуйста, воспользуйтесь этой методичкой, чтобы передать правильную информацию дальше по цепочке сарафанного радио.

Ситуация. Вы по пути с работы остановились пожелать доброго вечера милой тетушке Галине Петровне, уже пять лет честно охраняющей ваш подъезд от нежелательных гостей и свидетелей Иеговы. Вы замечаете, что она явно расстроена.

Вахтерша:

А вы слышали, что теперь везде заставят говорить только на украинском языке?

Вы:

Галина Петровна, не переживайте. В частном общении — вовсе нет. Действие Закона о государственном языке не распространяется на сферу частного общения. Также предложенный документ никак не указывает, на каком языке читать молитвы в церкви.

А вот в органах власти и на коммунальных предприятиях рабочим языком будет украинский. Но если на заседаниях в этих учреждениях захотят разговаривать на русском, то должен быть переводчик, который все слова на русском языке должен переводить на украинский.

Украинцы должны будут писать все официальные документы в какие-либо органы власти на украинском языке (в принципе, это существует и сейчас). Правда, исходя из законопроекта, непонятно, будут ли чиновники принимать обращения граждан, написанные на негосударственном (русском) языке.

Народные депутаты прописали исключения для силовиков: правоохранители могут общаться с лицами, которые не понимают государственный язык, "на приемлемом для сторон языке" (ст.14). Также таможенники и пограничники могут говорить на негосударственном языке, если этот язык понимает иностранец, с которым они общаются.

Вахтерша:

Школы и детсадики будут только на украинском языке! Ваня, мой внук, ничего не поймет — у нас ведь русскоговорящая семья.

Вы:

Это да. Украинский язык будет обязательным. Однако параллельно с ним может функционировать язык национального меньшинства (ст.17). Только в вузах и ПТУ преподавание будет на украинском языке и/или на официальном языке Евросоюза.

Внешнее независимое оценивание будет исключительно на украинском языке.

Вахтерша:

И гражданство Украины нельзя будет получить, если не знаешь украинского языка.

Вы:

Действительно, так и будет. Хотя, в принципе, зачем Украине новые граждане, которые не удосужились выучить украинский язык? В случае принятия законопроекта для получения гражданства Украины потребуется сдать экзамен на знание госязыка (ст.5). На каком уровне должны знать украинский язык будущие граждане Украины, будет решать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

При этом для граждан Украины в ст.4 законопроекта предусмотрена обязанность владеть государственным (украинским) языком, но санкции за незнание языка не предусмотрены. Уверен, государство обязано помочь выучить украинский язык.

Вахтерша:

Без знания украинского языка я не устроюсь ни на какую работу.

Вы:

Галина Петровна, не уходите, вы нам в нашем доме очень нужны! А устроиться на работу вы не сможете только на госслужбу. В законопроекте выписан перечень чиновников, которые обязаны владеть государственным языком (ст.7). Практически это все госслужащие, должностные лица органов местной власти, депутаты, полицейские, судьи, адвокаты, нотариусы и медработники. Их знания украинского языка будут проверять в специально созданных центрах. В какой форме будет проходить эта проверка, пока не известно.

Вахтерша:

А еще исчезнет телевидение и газеты на русском языке!

Вы:

Нет-нет. Телепрограммы, выпуски новостей, которые транслируются на русском языке, предлагают сопровождать украинскими субтитрами (ст.20).

Ток-шоу, выходящие в прямом эфире (например, "Черное зеркало" на Интере), должны быть обеспечены переводом на госязык.

К тому же, часть телевизионных программ разрешается транслировать на русском и других языках: для общенациональных телеканалов эта доля составит 10% (2 часа 24 мин. в сутки), для регионального ТВ — 20%.

А вот все газеты и журналы должны иметь украиноязычную версию. Ваши любимые "Сегодня", "Вести" и "Бульвар Гордона" если захотят и дальше печататься, должны будут выпускать украиноязычную печатную версию. Причем версия на государственном языке должна быть не меньше половины всего тиража. Вот только не ясно, что теперь делать англоязычному KyivPost...

Вахтерша:

И в магазинах, небось, мне не продадут товар, если я буду говорить на русском языке.

Вы:

В торговле продолжает действовать правило "клиент всегда прав". Хотя законопроект и предусматривает, что язык обслуживания потребителей — украинский, но "по просьбе клиента его персональное обслуживание может проводиться также другим языком, приемлемым для сторон" (ст.26).

В случае принятия данного законопроекта все интернет-магазины будут обязаны завести украиноязычные версии своих сайтов. Например, Rozetka будет обязана сделать свой сайт со всей информацией о товарах на украинском языке.

Вахтерша:

И что, меня тоже заставят говорить по-украински?

Вы:

Галина Петровна, если учесть, что вы — работник сферы обслуживания, я бы вам советовал просмотреть учебник украинского языка вашего внука. Но не бойтесь: мы, как ваши клиенты, будем просить вас о персональном обслуживании.