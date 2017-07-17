Между Украиной и Молдовой запустили первый совместный пограничный контроль

17 июля 2017, 18:08
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Совместный пограничный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" ввели Украина и Молдова

Увеличить картинку Фото: сайт Администрации президента

Президент Украины Петр Порошенко совместно с премьером Молдовы Павлом Филиппом запустил совместный таможенный и пограничный контроль на пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" на украинский-молдавской границе. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы продолжаем нашу совместную работу по развитию пограничной инфраструктуры, в том числе в сотрудничестве с нашими партнерами из Евросоюза, чтобы создать более комфортные условия, в том числе в "Кучурганах", для пересечения границы нашими гражданами", — сказал Петр Порошенко.

Он добавил, что украинские и молдавские пограничники и таможенники будут работать вместе с представителями EUBAM (миссия, основанная в 2009 году вместе с Европейским Союзом), которые будут принимать постоянное участие в работе совместного контроля.

Порошенко также поручил МИД и фискальной службе обеспечить возможность распространения миссии EUBAM на другие пограничные пункты для обеспечения прозрачности и эффективной борьбы с контрабандой и коррупцией.

Кроме того Порошенко сообщил, что Украина и Молдова завершат демаркацию Приднестровского участка украинского-молдавской границы. По его словам, уже сформирована украинская часть совместной комиссии по демаркации границы и решением Президента назначен ее председатель.

"И мы договорились, что она немедленно приступит к работе", — подчеркнул Порошенко.

СПРАВКА

Всего на украинском-молдавской государственной границе открыто 67 пунктов пропуска, из них 25 — на приднестровском участке границы.

В пункте пропуска Кучурган-Первомайск осуществляется таможенный контроль товаров, оформленных в режимах "транзит и "экспорт", которые вывозятся с таможенной территории Украины в Молдову.

В первом полугодии 2017 года в режиме "транзит" через пункт пропуска Кучурган-Первомайск вывезено товаров в количестве 52 тыс. тонн на сумму 1,3 млрд грн, а в режиме "экспорт" — более 13 тыс. тонн на сумму 535 млн грн.

С начала текущего года транспортный поток через Кучурган — Первомайск в среднем в сутки составляет 1,5 тыс. легковых транспортных средств, 150 грузовых транспортных средств и 26 автобусов.

В дальнейшем совместная группа контроля будет состоять из около 60 человек в смену.

Соотношение украинских и молдавских пограничников и таможенников в группе будет составлять 60:40.

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Теги: молдова , граница

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