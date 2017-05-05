Международные резервы Украины выросли на $2 млрд в апреле

Международные резервы Украины составляли $17,175 млрд (в эквиваленте) по состоянию на 1 мая 2017 года. По сравнению с мартом, резервы увеличились на $2,052 млрд — за счет поступлений от Международного валютного фонда (МВФ) и других доноров Украины. О этом сообщает пресс-служба нацбанка.

В частности, МВФ предоставил транш по программе расширенного финансирования (EFF) — $996,2 млн (в эквиваленте). Еврокомиссия предоставила 579,1 млн евро.

В апреле Нацбанк совершал закупки валюты — $402,3 млн, в том числе — $201 млн — по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

Также правительство выпличивало и погашало государственныйдолг в иностранной валюте — $68,1 млн (в эквиваленте), в том числе $6,5 млн пошло на обслуживание облигаций внутреннего государственного займа.

НБУ отмечает, что на начало мая 2017 года международные резервы покрывают 3,6 месяцы будущего импорта и достаточны для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.