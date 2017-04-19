Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле "Украина против России"

Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам.

"Суд считает, что по крайней мере часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда", — заявления он.

Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина должна выполнить ряд условий, в частности, о предыдущих досудебных консультациях с РФ. Суд ООН признал, что Украина выполнила эти требования, исходя из предоставленных записей встреч (Украины и РФ)".

"Представляется, что спор невозможно было решить с помощью переговоров", — заявил судья.

При этом Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.

Председатель Суда Ронни Абрахам подчеркнул, что Суд принимает это решение несмотря на то, что признал свою юрисдикцию в этом деле.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время ее незаконной агрессии против Украины. Первые слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта.

Украинская сторона ссылается на две Международные конвенции, которые нарушила Россия: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В связи с Конвенцией о борьбе с финансированием терроризма Украина просила:

обязать РФ воздерживаться от любых действий, которые могут сузить или расширить предмет спора;

осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия, а также прекратить и предотвращать поставки денег или оружия группам, осуществляющим террористические атаки;

принять все возможные меры с целью осуществления влияния на группы, которые она поддерживает, с целью предупреждения совершения ими террористических атак против гражданского населения.

Ссылаясь на Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации Украина просила суд обязать Россию:

воздерживаться от осуществления любых мер расовой или этнической дискриминации в Крыму;

разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а также прекратить насильственные похищения представителей крымскотатарского народа;

прекратить ограничения образования на украинском языке.

На данном этапе это единственный эффективный способ привлечения России в спор в Международном суде ООН. На рассмотрение вопросов применения силы, нарушение суверенитета, незаконности референдума Международный суд не имеет полномочий.