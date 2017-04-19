Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле "Украина против России"

19 апреля 2017, 16:21
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Международный суд ООН 19 апреля огласил решение о временных упредительных мерах по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Увеличить картинку

Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам.

"Суд считает, что по крайней мере часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда", — заявления он.

Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина должна выполнить ряд условий, в частности, о предыдущих досудебных консультациях с РФ. Суд ООН признал, что Украина выполнила эти требования, исходя из предоставленных записей встреч (Украины и РФ)".

"Представляется, что спор невозможно было решить с помощью переговоров", — заявил судья.

При этом Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.

Председатель Суда Ронни Абрахам подчеркнул, что Суд принимает это решение несмотря на то, что признал свою юрисдикцию в этом деле.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время ее незаконной агрессии против Украины. Первые слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта.

Украинская сторона ссылается на две Международные конвенции, которые нарушила Россия: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В связи с Конвенцией о борьбе с финансированием терроризма Украина просила:

  • обязать РФ воздерживаться от любых действий, которые могут сузить или расширить предмет спора;
  • осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия, а также прекратить и предотвращать поставки денег или оружия группам, осуществляющим террористические атаки;
  • принять все возможные меры с целью осуществления влияния на группы, которые она поддерживает, с целью предупреждения совершения ими террористических атак против гражданского населения.

Ссылаясь на Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации Украина просила суд обязать Россию:

  • воздерживаться от осуществления любых мер расовой или этнической дискриминации в Крыму;
  • разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а также прекратить насильственные похищения представителей крымскотатарского народа;
  • прекратить ограничения образования на украинском языке.

На данном этапе это единственный эффективный способ привлечения России в спор в Международном суде ООН. На рассмотрение вопросов применения силы, нарушение суверенитета, незаконности референдума Международный суд не имеет полномочий.

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Теги: оон , война с россией , международная политика , гаагский суд

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