МИД анализирует возможные контрмеры России на введение Украиной визового режима — Климкин

22 декабря 2016, 09:32
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С учетом того, что в России сейчас находятся несколько миллионов украинцев, Россия знает, какие провокации устроить в случае введения Украиной визового режима, заявил Министр иностранных дел Павел Климкин

МИД анализирует возможные контрмеры России на введение Украиной визового режима — Климкин | Политика | Дело Увеличить картинку

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Министерство иностранных дел Украины анализирует возможные контрмеры России в ответ на возможное введение Украиной визового режима для российских граждан.

"У нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать и по временным рамкам", — сказал министр в эфире "1+1".

Он отметил, что визовый режим соответствует нормам отношений между цивилизованными странами.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: мид, павел климкин, россия

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МИД анализирует возможные контрмеры России на введение Украиной визового режима — Климкин | Политика | Дело
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