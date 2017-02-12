МИД Беларуси прокомментировал задержание Жадана

12 февраля 2017, 17:14
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Представители МИД Беларуси сказали, что это недоразумение

МИД Беларуси прокомментировал задержание Жадана | Политика | Дело Увеличить картинку

В министерстве иностранных дел Беларуси пояснили задержание украинского писателя Сергея Жадана "недоразумением".

По словам Жадана, об отмене запрета на въезд в Беларусь он узнал уже на пути в Украину, передает 112 Украина.

"Ко мне обратились представители МИД Беларуси и сказали, что это недоразумение, проблему решили", — отметил он. Жадан подчеркнул, что для него запрет на въезд в Беларусь был неожиданностью. "По данным правоохранителей, я был в списках с 2015 г. Потом меня из списков исключили, а потом снова добавили. Для меня это все бессмысленно. О каком терроризме может идти речь? Это какой-то бред. К нему отношение я имею разве что из-за того, что его осуждаю... Был в Белоруссии прошлым летом. Тогда о запретах никто не говорил", — сказал он.

Сейчас писатель уже прибыл в Киев. "Спокойно пересек границу. Проблем не возникло", — отметил он. Снова территорию Беларуси Жадан планирует посетить в мае — на этот раз с концертом. Однако перед поездкой писатель планирует проверить, нет ли кого-нибудь из его музыкантов в указанных списках.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничного номера Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины.

По материалам: УНИАН
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Теги: беларусь

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МИД Беларуси прокомментировал задержание Жадана | Политика | Дело
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