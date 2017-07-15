МИД призывает украинцев не ездить в Египет

15 июля 2017, 10:40
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Министр иностранных дел Павел Климкин обратился к украинцам в связи с нападениям на туристов в египетской Хургаде

МИД призывает украинцев не ездить в Египет | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам рассмотреть альтернативные варианты отдыху в Египте и в целом воздержаться от поездок в эту страну. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире одного из телеканалов в пятницу.

"Хотя украинцы и не пострадали, но хочу воспользоваться эфиром — это действительно очень важно. Я не хочу портить отпуск ни одной украинской семье. Я понимаю мечты о море, о нескольких счастливых днях. Но наша безопасность — это самое важное", — сказал министр.

По его словам, ситуация в Египте остается напряженной, поэтому в МИДе рекомендуют украинцам подумать о возможных опциях относительно отдыха в этой стране.

В пятницу, 14 июля на курорте в Хургаде были убиты две гражданки Германии, четверо других туристов травмированы. Двое из них — граждане Чехии, еще двое — граждане Армении. В первые часы после нападения СМИ сообщали, что погибшие женщины — гражданки Украины, но эта информация не подтвердилась.

По данным посла Украины в Египте Геннадия Латия, теракт был совершен тремя лицами в гостиницах "Zahabia" и "Sunny Days El Palacio".

По материалам: Сегодня, "Дело"
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Теги: египет , теракт , мид

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МИД призывает украинцев не ездить в Египет | Происшествия | Дело
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