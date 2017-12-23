МИД России отреагировал на сообщения о поставках в Украину оружия из США

Поставки летального оружия в Украину подорвут работу по реализации минских договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. "Фактически [данное решение] поддерживает "партию войны" в Киеве, то есть те политические силы, которые делают ставку на силовое решение проблемы Донбасса. Это недопустимо", — цитирует Карасина ТАСС.

Все усилия международного сообщества должны сосредоточиться на том, чтобы "убедить Киев действовать по сугубо политической повестке дня, при обязательном условии честного и прямого диалога с Донецком и Луганском", считает министр.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия в Украину. Газета The Washington Post пишет, что речь идет о продаже Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на $41,5 млн. По данным телеканала ABC News, Трамп дал добро на поставку 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на $47 млн.

В Кремле считают, что поставки летального оружия в Украину обострят конфликт на Донбассе. Об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "Ведомости".