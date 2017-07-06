МИД Украины ответил на высказывания Ващиковского о Бандере

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с недавними высказываниями польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского относительно Украины.

Как сообщает МИД Украины, польский посол был приглашен к ним в связи с высказываниями Ващиковского по Украине в интервью wSieci.

"В ходе встречи польском дипломату было отмечено, что в Украине с разочарованием восприняли недавние высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши относительно нашего государства на фоне продолжающегося активного диалога на высоком уровне", — говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что Украина и Польша совместными усилиями должны строить общее европейское будущее, "а не ставить друг другу условия".

"Для Украины европейский выбор — это не только внешняя политика, но и ежедневная кровопролитная борьба и кропотливая упорный труд", — отмечается в комментарии.

В связи с этим МИД Украины обратил внимание на некорректность высказываний министра Ващиковського о ситуации на Востоке Украины.

"Было отмечено, что именно украинский народ платит очень высокую цену — цену сотен жизней лучших своих представителей за независимость, за цивилизационный выбор развития, а также за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска", — подчеркнули в МИД.

Также Киев обратили внимание на необходимость более сдержанного подхода польского политикума к чувствительным историческим вопросам. "Упомянуты неоднократные призывы не политизировать чувствительные страницы совместного исторического прошлого, что может использоваться третьей стороной в ущерб интересам Украины и Польши", — сказано в комментарии.

Также украинская сторона отметила, что не совсем тактичным было сравнение с Грецией и Македонией.

Напомним, 3 июля вышло интервью с Ващиковским, в котором он указывает, что Украину и Польшу разделяют исторические вопросы, и что Варшава намерена ставить условия при вступлении Украины в ЕС.

"Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не повторим ошибок 90-х, когда не были завершены определенные дела в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах", — сказал Ващиковский.

Также главный дипломат Польши позволил себе унизительно описывать европейские устремления Украины. "Имея такой опыт, мы будем настоятельно требовать, чтобы все дела были улажены до того, как Киев окажется у ворот Европы с просьбой о членстве. Будем так же настойчивы, как, например, Греция по отношению к Македонии по делу названия", — пообещал Ващиковский.

И в конце он высказал мнение, что у украинцев есть "наивное убеждение, что европейцы, немцы, французы одержат за них победу в конфликте с Россией".