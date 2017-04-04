МИД Украины потребовал отменить призыв в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Украинские дипломаты отмечают, что резолюция ГА ООН A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" установила факт незаконной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя и призвала ее обеспечить выполнение своих обязательств по международным гуманитарным правам международными механизмами защиты прав человека, договорно-правовыми инструментами, стороной которых она выступает.

"В этом контексте было высказано требование отменить призыв на военную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также обеспечить неукоснительное соблюдение российской стороной своих международных обязательств", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году жители Крыма впервые в весенний призыв будут проходить военную службу во всех регионах страны.

"Хочу начать с того, что завтра стартует очередная призывная кампания, которая продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента России планируется призвать 142 тысячи человек. Среди них — граждане республики Крым и Севастополя, которые с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны", — сказал С.Шойгу.