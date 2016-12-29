МИД Украины призывает членов ООН усилить давления на Россию из-за нарушения прав человека

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины.

МИД Украины требует от РФ немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, обнародованном в четверг.

"Призываем государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на РФ из-за злостного нарушения ею ключевых положений Всеобщей декларации прав человека, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, других основных международно-правовых документов, а также пренебрежение требованиями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/C.3/71/L.26 "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", — говорится в заявлении.

МИД Украины отмечает, что "российское руководство продолжает позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства".

По мнению украинских дипломатов, в России устанавливается новый тоталитарный режим.

Российская сторона систематически и необоснованно отказывает украинским консулам в посещении политзаключенных, которых пытают и применяют методы психологического давления.

МИД Украины перечислило политзаключенных, которых Москва в нарушение норм международного права продолжает удерживать:

Олег Сенцов, Александр Кольченко, Ахтем Чийгоз, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Ферат Сайфуллаева, Сергей Литвинов, Алексей Чирний, Руслан Зейтуллаев, Станислав Клих, Валентин Выговский, Юрий Примов, Виктор Шур, Александр Костенко, Евгений Панов, Рустем Ваитов, Энвер Бекиров, Эмир-Усеин Кука, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Рефат Алимов, Энвер Мамутов, Арсен Джеппаров, Ремзи Меметов, Мустафа Дегерменджы, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Али Асанов, Андрей Коломиец, Владимир Балух, Теймур Абдуллаев, Узаир Абдуллаев, Айдер Салединов, Владимир Присич, Алексей Штыбликов, Алексей Бесараб, Владимир Дудка, Алексей Стогний, Глеб Шаблий, Леонид Пархоменко, Редван Сулейманов, Эмиль Джемаденов, Рустем Исмаилов, Николай Шиптур и многи другие. Еще двое граждан Украины — Ильми Умеров и Николай Семена, хоть и не находятся сегодня в тюрьме, однако продолжают подвергаться преследованию со стороны российской оккупационной власти.

Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Хотя в Украину и вернулись шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросла: сейчас нам известно о политически мотивированном задержании в РФ не менее 17 украинцев, говорится в заявлении.

Как отмечают в МИД, в последнее время особое обострение приобрела ситуация с гражданами Украины, которые мошенническим способом были вовлечены в незаконные схемы по распространению наркотиков в России. "Только в этом году в РФ за совершение преступлений в сфере наркооборота были осуждены почти тысяча наших соотечественников, уголовные дела большинства из которых основаны на сфабрикованных материалах", — говорится в заявлении.