МИД выразил протест России из-за форума в Ялте. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, информирует пресс-служба МИД.

"Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого Ялтинского международного экономического форума на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя", — подчеркнули в МИД.

В связи с этим дипломаты в очередной раз подчеркнули, что проведение этого мероприятия является грубым нарушением Российской Федерацией государственного суверенитета Украины, ее законодательства и общепризнанных норм международного права.

"В этом контексте высказано категорическое требование относительно принятия российской стороной безотлагательных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", — подытожили в МИД.

Ранее СМИ сообщали, что на территорию оккупированного Россией Крымаприехал ряд пророссийских бизнесменов, политиков и общественных деятелей из Европы, которые примут участие в так называемом Ялтинском международном экономическом форуме.