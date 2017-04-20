МИД выразил протест России из-за форума в Ялте

21 апреля 2017, 08:15
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МИД Украины выразил решительный протест России в связи с проведением в оккупированном Крыму так называемого Ялтинского международного экономического форума

МИД выразил протест России из-за форума в Ялте | Политика | Дело Увеличить картинку

МИД выразил протест России из-за форума в Ялте. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, информирует пресс-служба МИД.

"Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого Ялтинского международного экономического форума на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя", — подчеркнули в МИД.

В связи с этим дипломаты в очередной раз подчеркнули, что проведение этого мероприятия является грубым нарушением Российской Федерацией государственного суверенитета Украины, ее законодательства и общепризнанных норм международного права.

"В этом контексте высказано категорическое требование относительно принятия российской стороной безотлагательных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", — подытожили в МИД.

Ранее СМИ сообщали, что на территорию оккупированного Россией Крымаприехал ряд пророссийских бизнесменов, политиков и общественных деятелей из Европы, которые примут участие в так называемом Ялтинском международном экономическом форуме.

По материалам: Укринформ
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Теги: мид , россия , оккупация крыма

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МИД выразил протест России из-за форума в Ялте | Политика | Дело
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