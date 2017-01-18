Мифы и правда о грядущей пенсионной реформе

Одним из структурных маяков для получения очередного транша по программе расширенного финансирования МВФ остается принятие парламентом пенсионной реформы. Фонд настаивает на том, чтобы Украина приняла меры для устранения дефицита Пенсионного фонда уже весной 2017 года. У правительства пока нет единого видения того, как именно это сделать, но говорить об этом Жерому Ваше Рева не стал.

Концепции пенсионной реформы не существует

Разговор между министром и представителем МВФ состоялся, но озвученные Ревой предложения являются не "правительственной концепцией", а лишь его личным видением реформы. Так, по словам вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Павла Розенко, никаких правительственных концепций не существует. "Пока есть лишь правительственный законопроект 4608 (о внедрении накопительной системы — Delo.UA) — и все. Сейчас ведется обсуждение разных вариантов реформы, и утверждение окончательного варианта возможно только после экспертного и общественного обсуждения", — сказал он.

Это подтвердил и сам Рева в комментарии Delo.UA — дискуссия с Жеромом Ваше была именно дискуссией, а не изложением какой-либо законченной концепции, так как правительство концепцию не утверждало. Как пояснил министр, в ходе встречи МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста, которое в Минсоцполитики считают несвоевременным. В качестве альтернативы Рева озвучил ряд других мер, которые смогут уменьшить дефицит ПФ без такого повышения.

В то же время, по словам Павла Кухты, замглавы стратегической группы советников при Кабмине, в пропавшем пресс-релизе не было ничего такого, что не обсуждалось на встречах правительства с экспертами. И, по сути, все предложения в той или иной степени соответствуют рекомендациям МВФ. И цель нововведений, предлагаемых как МВФ, так и Андреем Ревой, сводится к тому, чтобы ограничить приток новых людей в систему.

Пенсионный возраст

По мнению МВФ, реформа должна решить главную проблему Пенсионного фонда Украины — огромный дефицит: в 2017 году из 285 млрд бюджета ПФ дотация из государственного бюджета будет составлять 142 млрд грн. То есть, страховые отчисления на сегодняшний день могут покрывать потребности фонда лишь наполовину.

В тексте обновленного меморандума МВФ и Украины, опубликованном Экономической Правдой, предлагается повышать пенсионный возраст для мужчин на 4 месяца ежегодно, начиная с июля 2017 года до 2027 года, когда он достигнет 63 лет. Кроме того, минимальный страховой стаж (период, когда осуществлялись отчисления ЕСВ) должен составлять 16 лет с июля 2017 и постепенно увеличиваться до 35 лет к 2036 году.

Рева же предложил снизить необходимый страховой стаж до 15 лет с 2018 года, так как, по подсчетам Министерства, даже при таких условиях лишь 30% граждан смогут рассчитывать на пенсионное обеспечение от государства.

"Покупка" страхового стажа

До того как текст пресс-релиза пропал с Правительственного портала, СМИ успели обсудить возможность "купить" 15 лет страхового стажа, заплатив 130 тыс. грн (по 704 гривни ЕСВ за каждый месяц). Но, как объяснил министр, это был лишь ответ на вопрос "что делать тем, у кого страхового стажа не хватает для того, чтобы претендовать на пенсию?".

"Согласно Конвенции 102 Международной организации труда (о минимальных нормах социального обеспечения), право на пенсию предоставляется тем, кто платит страховые взносы. Мы даем возможность оплатить взносы за несколько лет, если страхового стажа недостаточно. Это подается как сенсация, но такая возможность уже существует в украинском законодательстве, просто надо читать законы", — объяснил министр.

Павел Кухта считает такую опцию логичной, но при этом отмечает, что "покупать" 15 лет стажа человеку, который вовсе не платил взносов, нелогично и невыгодно. "Это скорее возможность для тех, кто достиг пенсионного возраста и кому надоело работать — государство дает право уплатить соцвзносы за недостающие пару лет и спокойно уйти на пенсию. Это опциональный механизм, позволяющий сделать пенсионную систему гибкой", — говорит эксперт.

Несвойственные выплаты

Галина Третьякова, генеральный директор Украинской федерации страхования, глава общественного совета при ПФ и оппонент Ревы в вопросах пенсионной реформы, считает, что основной источник дефицита — это не столько пенсионеры, сколько не свойственные фонду социальные выплаты. По ее расчетам, если снять с фонда обязательства по выплате минимальной государственной помощи (так называемая "социальная пенсия", которая не зависит от страхового стажа), а также по другим соцвыплатам, его потребность в бюджетной дотации составит не 142 млрд грн, а около 30 млрд грн (а до 2016 года он и вовсе мог быть профицитным). Как этого достичь — вопрос дискуссионный, и единого рецепта пока нет.

План Андрея Ревы, озвученный Жерому Ваше, соответствует концепции "разгрузки" ПФ от лишних выплат. Он предполагает, что ПФ будет осуществлять лишь выплаты пенсий по возрасту тем гражданам, которые исправно платили ЕСВ.

"Когда я говорил о шоковом эффекте реформы, то имел в виду тех граждан, которые не платили соцвзносы. Есть врачи, есть учителя — те, кто, даже имея небольшие зарплаты, регулярно платят ЕСВ, есть честные ответственные предприниматели, а есть "самые хитрые" — те, кто пользовался возможностью взносы не платить. Именно для них реформа и станет шоком", — сказал министр. Такие лица смогут претендовать лишь на помощь государства по бедности по достижению возраста 63 года, и то в случае, если имущественное состояние будет соответствующим. Выплата этой помощи при этом должна лечь на госбюджет, а не ПФ.

Рева также подчеркнул, что помощь предоставляется гражданам с 63 лет, и это не предложение министра и не требование нового меморандума МВФ, а действующая норма украинского законодательства.

Кроме пенсий по возрасту, существуют еще 3 их вида — пенсии по инвалидности, по утрате кормильца и по выслуге лет. Источником выплат пенсий по инвалидности и по утрате кормильца, по версии Минсоцполитики, должен быть не Пенсионный фонд, а Фонд социального страхования.

"Он сейчас на последней стадии формирования и начнет работать уже с апреля этого года. В то же время готовятся документы для передачи органов медико-социальной экспертизы в управление Министерства социальной политики", — говорилось в пропавшем пресс-релизе. Также в нем повторялся тезис из Меморандума МВФ о необходимости верификации/ревизии/комплаенса получателей таких выплат.

В то же время эту идею раскритиковала Галина Третьякова, так как она уменьшает дефицит лишь технически, перекладывая обязательства с одного фонда на другой. При таком подходе "спонсором" пенсий остается налогоплательщик. "Пенсионеров не 4 вида, а один — это плательщики взносов. Все остальные фонды не нужны — сам подход неверный. Инвалидность бывает разной — полученной в детстве, на производстве, в быту, в ходе боевых действий. В зависимости от того, как человек получил инвалидность, источники выплат должны быть разными. Отвечать за инвалидность должны виновники ее возникновения, а у нас за все отвечает налогоплательщик. И задача Минфина — исправить этот принцип", — уверена Третьякова.

Пенсии по выслуге

МВФ в очередной раз настаивает на том, чтобы сократить количество категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию. Согласно Меморандуму, предлагается "ввести надбавки к взносам на социальное обеспечение для опасных профессий, которые будет оплачивать работодатель и которые должны аккумулироваться на специальных счетах и будут использоваться для выплат пенсий с момента досрочного ухода работника до достижения им пенсионного возраста".

В версии Минсоцполитики в категории пенсий за выслугу лет должны остаться только военнослужащие. "Выслуга остается постоянной — 25 лет. Однако единый социальный взнос с их зарплат платится в двойном размере. По замыслу авторов пенсионной реформы, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из государственного бюджета, после 60-ти — из Пенсионного фонда", — говорилось в пресс-релизе, которого уже нет. Но вариантов может быть предложено еще очень много — это широкое поле для обсуждений.

"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году", — цитировал Андрея Реву Правительственный портал. По словам Павла Кухты, если смотреть сугубо на действующие нормы законодательства, нагрузка на ПФ будет снижаться, даже если ничего не менять: "уходят пенсионеры с надбавками, зарплаты (и, соответственно, взносы) растут быстрее, чем пенсии. Но в реальности политики постоянно "подтягивают" социальные стандарты. Вступает в силу демография и увеличивает нагрузку, ее необходимо сбалансировать другим демографическим фактором, например возрастом или стажем. И дискуссия будет вестись именно об этом".

Но все это — лишь перекраивание существующей солидарной системы с целью "латания" дыр. Переход к накопительной системе, при которой каждый гражданин — сам хозяин своих денег, так и остается пока далекой перспективой. Государство к радикальным шагам не готово, а МВФ это не так интересно.