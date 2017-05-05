Миграционная служба объяснила как депутат Артеменко лишился украинского гражданства

05 мая 2017, 16:55
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Государственная миграционная служба Украины объяснила, что возможность лишить гражданства Украины закреплена в конституции и с 2012 года его лишились 323 человека

Миграционная служба объяснила как депутат Артеменко лишился украинского гражданства | Политика | Дело Увеличить картинку

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) 25 апреля 2017 года рассмотрела материалы относительно народного депутата Украины Андрея Артеменко, которые предоставила Генеральная прокуратура Украины через Министерство внутренних дел Украины, и передала их на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Согласно конституции, уточнили в ГМСУ, президент решает лишать ли гражданства Украины — согласно выводов комиссии по вопросам гражданства.

Также в миграционной службе опровергли информацию, что это первое в истории Украины лишение гражданства: с 2012 по 2016 годы указами президента утратили гражданство Украины 323 лица.

Что касается последнего приказа о лишении гражданства Артеменко, то президент издал указ о лишении гражданства Украины лиц, которые не выполнили обязательство остановить иностранное гражданство, а также тех, кто доровольно получил гражданство других стран.

Одной из причин утраты гражданства Украины является добровольное получение гражданства другой страны, если он уже достиг совершеннолетия.

Также в службе напомнили, что условияем получения гражданства Украины является отказ от всех иностранных гражданств. И если иностранец, который получил украинское гражданство в течение двух лет не подтвердит исполнение этого обязательства, миграционная служба направит соответствующие материалы и будет хлопотать о лишении гражданства в комисии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Напомним, в феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".

Органы прокуратуры расследуют уголовное производство против Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Артеменко документально подтвердил прокуратуре, что имеет гражданство Канады, помимо украинского гражданства. 21 апреля Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Андреем Артеменко.

Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства ряда лиц, в том числе — Артеменко.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: гражданство , президент

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Миграционная служба объяснила как депутат Артеменко лишился украинского гражданства | Политика | Дело
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