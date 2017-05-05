Миграционная служба объяснила как депутат Артеменко лишился украинского гражданства

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) 25 апреля 2017 года рассмотрела материалы относительно народного депутата Украины Андрея Артеменко, которые предоставила Генеральная прокуратура Украины через Министерство внутренних дел Украины, и передала их на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Согласно конституции, уточнили в ГМСУ, президент решает лишать ли гражданства Украины — согласно выводов комиссии по вопросам гражданства.

Также в миграционной службе опровергли информацию, что это первое в истории Украины лишение гражданства: с 2012 по 2016 годы указами президента утратили гражданство Украины 323 лица.

Что касается последнего приказа о лишении гражданства Артеменко, то президент издал указ о лишении гражданства Украины лиц, которые не выполнили обязательство остановить иностранное гражданство, а также тех, кто доровольно получил гражданство других стран.

Одной из причин утраты гражданства Украины является добровольное получение гражданства другой страны, если он уже достиг совершеннолетия.

Также в службе напомнили, что условияем получения гражданства Украины является отказ от всех иностранных гражданств. И если иностранец, который получил украинское гражданство в течение двух лет не подтвердит исполнение этого обязательства, миграционная служба направит соответствующие материалы и будет хлопотать о лишении гражданства в комисии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Напомним, в феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".

Органы прокуратуры расследуют уголовное производство против Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Артеменко документально подтвердил прокуратуре, что имеет гражданство Канады, помимо украинского гражданства. 21 апреля Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Андреем Артеменко.

Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства ряда лиц, в том числе — Артеменко.