Саакашвили задержали и поместили в СИЗО

Лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили задержали. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Спикер партии "Рух новых сил" Марьяна Почтар подтвердила информацию о задержании Саакашвили. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что Саакашвили не только задержали, но уже и поместили в СИЗО. А вот в Службе безопасности Украины информацию пока не комментируют.

Напомним, 6 декабря ГПУ направило экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили подозрение на его адрес проживания. Генеральная прокуратура Украины обратилась к Нацполиции для объявления экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в розыск.

5 декабря трое правоохранителей пришли с обысками к Михаилу Саакашвили. Его подозревают в помощи участникам преступной организации и содействии преступной деятельности. Политик забрался на крышу здания на улице Костельной, однако его все равно задержали.

Напомним, бывший президент Грузии подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление о совершении преступления группой лиц во главе с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком.