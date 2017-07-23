Минэкономики хочет приватизировать все украинские цирки

Практически все государственные предприятия, связанные с цирковой деятельностью, хотят приватизировать. Об этом свидетельствует перечень государственных предприятий, выставленных для приватизации, который опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Национальный цирк Украины и еще 6 отечественных цирков, а также три киностудии, включая "Киностудию художественных фильмов им. А.Довженко", будут приватизированы, передает УНН.

В этом перечне присутствует 7 отечественных цирков:

ГП "Национальный цирк Украины;

ГП "Харьковский государственный цирк имени Ф.Д.Яшинова";

ГП "Днепропетровский государственный цирк";

ГП "Одесский государственный цирк";

ГП "Запорожский государственный цирк";

ГП "Криворожский государственный цирк";

ГП "Львовский государственный цирк".

Также в список попали ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" и ГП "Украинская творческая дирекция по подготовке цирковых аттракционов и номеров".

Кроме цирковой отрасли планируется приватизация объектов киноиндустрии: "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов".

В перечне объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2017-2020 годах, в том числе, которые могут быть приватизированы после внесения изменений в акты законодательства/передачи в коммунальную собственность, указано 893 предприятия. Среди них, в частности, и Госспецпреприятие "Укртелефильм".

В общем списке, обнародованном Минэкономразвития и торговли, указано 3 444 госпредприятия, которые распределены по соответствующим группам. А именно по тем, которые рекомендуется оставить в собственности государства, ликвидировать, передать в концессию и те, которые подлежат приватизации в 2017-2020 годах.

"Разработанная концепция является основой дальнейшего реформирования сферы управления государственной собственностью и одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом", — уточняется в сообщении МЭРТ.