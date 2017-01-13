Минфин может перенести выплату долга Нацбанку на 30 лет

Минфин намерен отложить выплаты Национальному банку по государственным облигациям. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Национальный банк Украины и Министерство финансов Украины продолжают обсуждение репрофайлинга (изменения сроков погашения и обслуживания) облигаций внутреннего государственного займа. Этот процесс касается только тех ОВГЗ, находящихся в портфеле Национального банка. Сейчас их сумма составляет около 383 млрд грн", — говорится в сообщении на сайте НБУ, со ссылкой на министра финансов.

Это позволит облегчить нагрузку на государственный бюджет и способствовать проведению взвешенной фискальной политики, а также будет совпадать с целями НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции.

В результате репрофайлинга ОВГЗ, находящихся в собственности Национального банка, должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции. Погашение новых обязательств Министерства финансов перед Национальным банком будет происходить равномерно в течение длительного периода. Пока обсуждается максимальный срок 30 лет.