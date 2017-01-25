Минфин опубликовал новый механизм возмещения НДС

Министерство финансов опубликовало новый механизм возмещения НДС, который будет действовать в 2017 году. Механизм должен обеспечить своевременное и прозрачное возмещение и отсутствие возможностей для коррупции.

Механизм возмещения НДС

Заявление на бюджетное возмещение НДС на счет плательщика и в счет погашения обязательств и долга по платежам в государственный бюджет до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом Заявления на возмещение попадает в Единый реестр возмещения НДС в течение операционного дня Камеральная проверка в течение 30 календарных дней Документальная проверка (при наличии оснований, определенных п. 200.11 НКУ в течение 30 календарных дней) Согласование суммы возмещения НДС (отображается в Реестре в автоматическом режиме на следующий рабочий день после возникновения случая, когда органом ГФС не внесены в реестр сведения о дате начала и окончания проведения проверки или о дате составления акта проверки) Возмещение НДС Казначейством на счет налогоплательщика (На основании информации, полученной из Реестра о согласовании суммы).

Возмещение НДС будет осуществляться в хронологическом порядке в пределах средств, имеющихся на едином казначейском счете.

Информация о согласованности суммы будет отражаться в Реестре возмещения НДС автоматически, в том числе в случае отсутствия сведений, которые должны быть

внесены органом ГФС.

Возмещение НДС будет осуществляется без передачи в органы Казначейства заключений органов ГФС по сумме НДС, заявленной к возмещению. Администрирование реестра, как отдельного информационного ресурса, теперь осуществляется Министерством финансов Украины на основании баз данных ГФС и Казначейства.

Министерство финансов Украины также обеспечивает ежедневное обнародование Реестра

своем официальном сайте.

Формирование реестра осуществляется автоматически на основании информации, полученной из баз данных ДФС и Казначейства.