Минфин опубликовал новый механизм возмещения НДС

Министерство финансов опубликовало новый механизм возмещения НДС, который будет действовать в 2017 году. Механизм должен обеспечить своевременное и прозрачное возмещение и отсутствие возможностей для коррупции.
Механизм возмещения НДС
- Заявление на бюджетное возмещение НДС на счет плательщика и в счет погашения обязательств и долга по платежам в государственный бюджет до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
- Заявления на возмещение попадает в Единый реестр возмещения НДС в течение операционного дня
- Камеральная проверка в течение 30 календарных дней
- Документальная проверка (при наличии оснований, определенных п. 200.11 НКУ в течение 30 календарных дней)
- Согласование суммы возмещения НДС (отображается в Реестре в автоматическом режиме на следующий рабочий день после возникновения случая, когда органом ГФС не внесены в реестр сведения о дате начала и окончания проведения проверки или о дате составления акта проверки)
- Возмещение НДС Казначейством на счет налогоплательщика (На основании информации, полученной из Реестра о согласовании суммы).
Возмещение НДС будет осуществляться в хронологическом порядке в пределах средств, имеющихся на едином казначейском счете.
Информация о согласованности суммы будет отражаться в Реестре возмещения НДС автоматически, в том числе в случае отсутствия сведений, которые должны быть
внесены органом ГФС.
Возмещение НДС будет осуществляется без передачи в органы Казначейства заключений органов ГФС по сумме НДС, заявленной к возмещению. Администрирование реестра, как отдельного информационного ресурса, теперь осуществляется Министерством финансов Украины на основании баз данных ГФС и Казначейства.
Министерство финансов Украины также обеспечивает ежедневное обнародование Реестра
своем официальном сайте.
Формирование реестра осуществляется автоматически на основании информации, полученной из баз данных ДФС и Казначейства.