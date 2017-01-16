Минфин подал в Кабинет Министров законопроект о создании финансовой полиции

16 января 2017, 16:17
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Министерство финансов подготовило и подало на рассмотрение правительства законопроект о создании аналитической службы расследований вместо налоговой милиции

Минфин подал в Кабинет Министров законопроект о создании финансовой полиции | Экономика | Дело Увеличить картинку

Министерство финансов подало на рассмотрение Кабинета Министров законопроект о создании финансовой полиции. Об этом сообщается на странице ведомства в facebook.

Новый орган должен стать аналитической службой расследований вместо "карательного органа", которым на сегодняшний день является налоговая милиция.

"Как и было обещано, процесс запущен и все необходимые шаги осуществляются. Сейчас самое важное — это как можно скорее принять законопроект в КМУ и в парламенте", — говорится в сообщении.

Напомним, после того как Верховной Радой был принят Закон №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", депутаты обнаружили, что с 1 января 2017 года он лишил полномочий налоговую милицию. Соответствующий раздел ХVIII-2 "Налоговая милиция" исключен из Налогового кодекса, вступившего в силу с 01.01.17 года.

После того как ошибка была обнаружена, министр финансов Александр Данилюк заявил, что исправлять ее нет смысла и пообещал в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании нового аналитического органа. По его словам, текст проекта был готов еще в сентябре 2016 года, а недавно свои комментарии к нему подал Минюст. Когда эти комментарии будут обработаны, документ будет утвержден Кабмином.

По словам министра, документ предусматривает ряд основных принципов, на которых планируется создавать Финансовую полицию:

  • замена силового подхода аналитическим;
  • сокращение штата до 2 500 человек (сейчас — 15 000);
  • невмешательство в работу честного бизнеса;
  • обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока — не более 25%;
  • зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

По материалам: "Дело"
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Теги: налоговая милиция , служба финансовых расследований , минфин

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Минфин подал в Кабинет Министров законопроект о создании финансовой полиции | Экономика | Дело
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